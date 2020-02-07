Сенат снял все обвинения с президента США и отказался отстранять его от власти…

Американские демократы серьёзно просчитались, начав за год до следующих выборов президента США процедуру импичмента Дональда Трампа. Сенат Конгресса США полностью оправдал Трампа по первой и второй статьям обвинения, и теперь у президента США есть все шансы переизбраться на второй срок.

Сенаторы должны были набрать не менее двух третей голосов (67 мандатов), для того чтобы признать американского лидера виновным в злоупотреблении властью и создании препятствий деятельности Конгресса. Однако в ходе двух голосований по итогам прошедшего судебного процесса этого не произошло. Решение Сената обжаловать нельзя, сообщает ТАСС.

Против первой статьи обвинения, в рамках которой Трампу инкриминируется злоупотребление властью, высказались 52 сенатора, за — 48. Против второй — 53 законодателя, за — 47. Бывший кандидат на пост президента США, сенатор Митт Ромни (от штата Юта) стал единственным республиканцем, который поддержал первую статью обвинения. Он стал первым сенатором в американской истории, проголосовавшим за отстранение президента-однопартийца от власти.

«Решение о том, что Дональд Трамп оправдан по указанным в статьях обвинениям, принято», — объявил председательствующий на процессе глава Верховного суда США Джон Робертс. «Прежде всего, я хотел бы поблагодарить лидера [республиканского] большинства и лидера демократов за их поддержку того, как я пытался выполнять не имеющие чёткого определения обязанности в незнакомой обстановке», — добавил он позднее.

Результаты состоявшегося голосования давно предсказывались и не стали большой неожиданностью, учитывая нынешний расклад политических сил в верхней палате Конгресса. При нынешнем составе Сената вероятность импичмента фактически была равна нулю, так как республиканцы занимают в нём 53 места из 100.

Американские демократы потерпели жесточайшее поражение, но они никак не могут с этим смириться. Так, по словам лидера демократического меньшинства Сената Чака Шумера (от штата Нью-Йорк), в среду завершился «первый в истории судебный процесс в рамках импичмента президента, во время которого не были заслушаны показания свидетелей». «Мы знаем, что это никоим образом не было судебным процессом, и американский народ тоже это знает», — утверждал он.

При этом инициировавшая процедуру импичмента глава контролируемой демократами Палаты представителей Нэнси Пелоси (от штата Калифорния) после голосования обвинила сенаторов-республиканцев в предательстве американской конституции, а Трампа назвала угрозой для демократии США. «К сожалению, из-за предательства Конституции США контролируемым республиканцами Сенатом президент по-прежнему продолжает быть угрозой для американской демократии, настаивая на том, что он стоит выше закона и может искажать результаты выборов, если он этого хочет», — говорится в заявлении спикера, опубликованном на ее сайте.

Но все эти заявления не могут скрыть того, что Трамп вновь вышел победителем из схватки со своими политическими оппонентами.

Русская линия