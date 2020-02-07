Массовые акции протестов в Черногории против принятого парламентом антицерковного закона заставили черногорских чиновников признать, что действие закона может быть приостановлено…

Черногорские власти пока сквозь зубы и на закрытых переговорах с представителями Евросоюза признаются, что не могут справиться с массовыми акциями протестов населения против антицерковного закона и готовы пойти на его приостановку, чтобы начать переговоры с Сербской Православной Церковью.

Об этом свидетельствуют заявления комиссара по вопросам расширения ЕС Оливера Варгели, который в пятницу провёл встречу с премьером Черногории Душко Марковичем, после чего сообщил, что власти страны готовы к компромиссу с Церковью, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал издания Vijesti.

«Еврокомиссар по соседской политике и расширению ЕС Оливер Варгели сказал, что премьер Душко Маркович сообщил ему о готовности правительства временно отложить действие закона о религиозных объединениях», — сообщил портал издания Vijesti со ссылкой на источник в оппозиции, с которой встречался Варгели.

Это означает, что верующие Черногории смогли добиться первого успеха в вопросе защиты храмов Сербской Православной Церкви от посягательства атеистических властей страны. При этом весьма характерно, что сами черногорские чиновники не хотят публично объявлять о готовности приостановить действие скандального закона. Однако, непрекращающиеся многотысячные массовые акции протестов в Черногории показали, что никакого иного пути, как отозвать этот закон, у них просто нет. И заявление Варгели говорит о том, что в Подгорице это начинают понимать.

Русская линия