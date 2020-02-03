Палестина заявила о разрыве всех отношений с Израилем и США, Лига арабских государств отвергла «сделку», а Турция пообещала защитить мечеть Аль-Аксу в Иерусалиме…

Палестина разрывает все отношения с Израилем и США, в том числе в сфере безопасности, объявил президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании глав МИД Лиги арабских государств (ЛАГ), которое прошло в Каире, сообщает Газета.Ru.

Совещание глав МИД ЛАГ было собрано в Каире по просьбе Палестины. Власти этого государства хотели обсудить с союзниками американский план урегулирования ситуации на Ближнем Востоке, который ранее многие СМИ окрестили «сделкой века».

Однако американский вариант стабилизации отношений между Израилем и Палестиной не устроил власти последней. Так, Аббас заявил, что переговоры с Израилем на основе этого плана не представляются ему возможными.

«Я направил два послания — [премьер-министру Израиля Биньямину] Нетаньяху и главе ЦРУ, что с ними [Израилем и США] впредь не будет никаких отношений, включая взаимодействие в области безопасности, в свете их неприятия подписанных [ранее] соглашений и норм международного права», — приводит ТАСС слава главы государства.

«На переговорном столе нет места даже для части американской сделки», — сказал он, добавив, что, не смотря на то что «сделка века» полностью и категорически отвергнута", палестинская сторона «всё ещё верит в мир».

Стоит отметить, что эту «сделку» не поддержала и ЛАГ, назвав её «несправедливой» и призвав международное сообщество противостоять попыткам Израиля реализовать её, передает РИА Новости.

В свою очередь, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал мусульманские страны в ответ на план Дональда Трампа заступиться за палестинцев и встать на защиту Иерусалима, сообщает Интерфакс.

«Иерусалим — это наша красная черта. Если мы не сможем защитить мечеть Аль-Акса (третью по степени важности святыню ислама, расположена на Храмовой горе в Иерусалиме), мы не сможем предотвратить действий тех, кто в будущем определит своей целью Каабу (главная святыня ислама, расположена на территории мечети Аль-Харам в Мекке)», — сказал он в пятницу на заседании региональных руководителей правящей Партии справедливости и развития.

«Когда вы возвысите свой голос?» — обратился Эрдоган к руководству мусульманских стран, обвинив в предательстве власти арабских государств, поддержавших «сделку века». «Некоторые арабские страны, которые поддержали такой план, совершили предательство в отношении Иерусалима, а также в отношении их собственных народов, и, что более важно, против всего человечества. Когда вы прекратите молчать?» — сказал Эрдоган.

По его словам, «у Турции нет проблем с еврейским народом, но она противостоит израильскому государству в связи с узурпацией прав палестинцев». «Мы никогда не признаем и не примем плана Трампа, поскольку им предусмотрена аннексия оккупированных палестинских земель», — добавил Эрдоган.

Ранее президент Турции назвал план ближневосточного урегулирования, предложенный американским президентом Дональдом Трампом, абсолютно неприемлемым. «Инициативы Трампа по Ближнему Востоку игнорируют права палестинцев и узаконивают израильскую оккупацию», — заявил он в среду. По словам Эрдогана, этот план не способствует миру и урегулированию конфликтов в регионе.

В МИД Турции, в свою очередь, заявили, что предложенный США план палестино-израильского урегулирования не имеет шансов на успех. В министерстве назвали этот план «мертворожденным» и предупредили, что не допустят шагов, которые бы «узаконили израильскую оккупацию» палестинских территорий.

Русская линия