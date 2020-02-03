Предстоятель Грузинской Православной Церкви Святейший Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II стал первым Предстоятелем Поместных Православных Церквей, который отреагировал на тревожные новости о распространения короновируса в Китае и появления первых заболевших этим вирусом в других странах, призвав верующих не впадать в панические настроения и усилить свои молитвы и духовную жизнь, сообщает Благовест-инфо.

«Вы знаете, что появился новый вирус. Из-за вируса многие люди напуганы. Некоторые назвали его „смертельным вирусом“. Всё это для того, чтобы укрепить веру, усилить наши молитвы. Вам дано благословение на то, чтобы каждое утро и каждый вечер окроплять освящённой водой ваши двери, дворы, детей», — сказал во время воскресной проповеди в кафедральном соборе Святой Троицы Илия II, слова которого приводит Грузия-Online.

Вспышка пневмонии, вызванной новым вирусом, была зафиксирована в китайском городе Ухань — столице провинции Хубэй. Согласно последним данным ВОЗ, заражены 14 557 человек (из них в Китае 14 411). За пределами Китая 146 подтверждённых случаев заражения более чем в 20 странах. Национальная комиссия по здравоохранению Китая сообщила о 17 205 подтверждённых случаях заболевания. С учётом инфицированных во всех странах число зараженных составляет 17 388 человек. Уже 361 человек погибли от нового вируса.

В Грузии до сих пор не зафиксировано ни одного факта заболевания. В превентивных целях власти временно приостановили авиаперелеты из Китая. Также запрещен импорт животных из КНР. В аэропортах и на пунктах пропуска через государственную границу Грузии специалисты проверяют всех путешественников. Минздрав также проводит информационную кампанию среди населения. При содействии Турции и Франции из Уханя были эвакуированы пять граждан Грузии — они смогут вернуться на родину после двухнедельного карантина.

В России были обнаружены два человека, который заражены новым вирусом. Это граждане Китая, которые оказались в стране. В настоящее время они и контактировавшие с ними люди помещены в карантин, рассматривается вопрос высылки китайских граждан для лечения на родину. Правительство России, подобно грузинским властям, ограничило авиасообщение с Китаем, а также временно отменило безвизовый режим поездок в Китай.

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