На Фанаре заявили о намерении «бороться с неблагодарной Московской церковью»
В Константинопольском Патриархате не скрывают, что все последние действия Патриарха Варфоломея направлены на то, чтобы нанести удар по Московскому Патриархату…
1 февраля 2020 года в Стамбуле состоялись празднования памяти святого мученика Трифона, в ходе которых Константинопольский Патриарх Варфоломей и митрополит Силиврийский Максим (Вгенопулос) откровенно заявили, что главной целью Фанара является продвижение его особых привилегий в православном мире и борьба с несогласными, то есть в первую очередь с Русской Православной Церковью, сообщает СПЖ со ссылкой на «Ромфея».
Призывая «продолжить ромейский курс», и говоря о святынях, которые греки должны защищать, глава Константинопольского Патриархата сказал, что Фанар никогда от них не откажется. «Ни Патриархат не двинется отсюда, ни его противники, о которых вы (митрополит Максим — Ред.) упоминали, никогда не одержат победу. Истина и закон в конце концов возобладают. Истина и справедливость на стороне Вселенского Патриархата», — сказал патриарх Варфоломей.
В свою очередь, митрополит Максим заявил, что «возлагает надежды» на Божию Матерь и Патриарха Варфоломея, который «с огромным чувством отцовской ответственности борется за продвижение Вселенского престола в защиту своих законов и привилегий». «Пусть станет вашим щитом Божия Матерь и знайте, что Она поддерживает вашу праведную борьбу с противниками, включая неблагодарную Московскую церковь, за роль и функции Вселенского престола», — заявил владыка.
Иерарх Фанара добавил: «Они клевещут на вас за вашу справедливую борьбу за стабильность в Православии. Однако Дева Мария видит и приветствует вашу борьбу», и пояснил, что «Мать-Церковь, Вселенский Патриархат, живет и питается благодатью Божьей, Девы Марии и всех Святых. И именно поэтому он существует, потому что Бог хочет этого и дает ему силу, потому что есть божественное право, то есть сверху, по божественной воле, по милости Святого Духа, то есть по указам Святых Вселенских Соборов».
На Фанаре заявили о намерении «бороться с неблагодарной Московской церковью» В Константинопольском Патриархате не скрывают, что все последние действия Патриарха Варфоломея направлены на то, чтобы нанести удар по Московскому Патриархату...