В Константинопольском Патриархате не скрывают, что все последние действия Патриарха Варфоломея направлены на то, чтобы нанести удар по Московскому Патриархату…

1 февраля 2020 года в Стамбуле состоялись празднования памяти святого мученика Трифона, в ходе которых Константинопольский Патриарх Варфоломей и митрополит Силиврийский Максим (Вгенопулос) откровенно заявили, что главной целью Фанара является продвижение его особых привилегий в православном мире и борьба с несогласными, то есть в первую очередь с Русской Православной Церковью, сообщает СПЖ со ссылкой на «Ромфея».

Призывая «продолжить ромейский курс», и говоря о святынях, которые греки должны защищать, глава Константинопольского Патриархата сказал, что Фанар никогда от них не откажется. «Ни Патриархат не двинется отсюда, ни его противники, о которых вы (митрополит Максим — Ред.) упоминали, никогда не одержат победу. Истина и закон в конце концов возобладают. Истина и справедливость на стороне Вселенского Патриархата», — сказал патриарх Варфоломей.

В свою очередь, митрополит Максим заявил, что «возлагает надежды» на Божию Матерь и Патриарха Варфоломея, который «с огромным чувством отцовской ответственности борется за продвижение Вселенского престола в защиту своих законов и привилегий». «Пусть станет вашим щитом Божия Матерь и знайте, что Она поддерживает вашу праведную борьбу с противниками, включая неблагодарную Московскую церковь, за роль и функции Вселенского престола», — заявил владыка.

Иерарх Фанара добавил: «Они клевещут на вас за вашу справедливую борьбу за стабильность в Православии. Однако Дева Мария видит и приветствует вашу борьбу», и пояснил, что «Мать-Церковь, Вселенский Патриархат, живет и питается благодатью Божьей, Девы Марии и всех Святых. И именно поэтому он существует, потому что Бог хочет этого и дает ему силу, потому что есть божественное право, то есть сверху, по божественной воле, по милости Святого Духа, то есть по указам Святых Вселенских Соборов».

Так видят окружающий мир на Фанаре.

Русская линия