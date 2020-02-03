«Большинство российских граждан верят в Бога. Я говорю не только о православных — я говорю также о мусульманах и о многих других», — заявил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 1 февраля 2020 года на торжественном приеме по случаю одиннадцатой годовщины интронизации Его Святейшества, сообщает Патриархия.Ru.

По словам Предстоятеля Русской Православной Церкви, если в гимне России, который является одним из государственных символов страны, есть слова «Хранимая Богом родная страна», то «почему об этом не может быть сказано в нашей Конституции».

«Давайте молиться, трудиться, чтобы и в нашем Основном законе упоминался Бог», — призвал Святейший Владыка.

«Пока ещё этого нет, но я думаю, что общими усилиями и молитвами мы будем содействовать тому, чтобы такая возвышенная идея, каковой является вера в Бога, которая формирует нравственность и личную, и общественную, и политическую, чтобы она присутствовала в том числе и в нашей Конституции», — отметил Святейший Патриарх Кирилл.

По мнению Его Святейшества, уже сегодня можно было бы начать обсуждение этого вопроса.

В ответ на этот призыв в Госдуме России уже пообещали обсудить данный вопрос. Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов заявил, что в принципе предложение Патриарха реализуемо.

Депутат считает, что такая поправка в Конституцию может быть полезна с нравственной точки зрения. «С точки зрения светского характера государств и упоминания Бога в Конституции, думаю, нет противоречий, потому что это не означает превращения государства в теократическое», — цитирует депутата РИА Новости.

Емельянов также подчеркнул, что предложение Патриарха Кирилла будет важно для людей, исповедующих разные религиозные взгляды. «Статья 14 Конституции устанавливает отделение Церкви от государства, и там упоминается, что ни одна из религий не может устанавливаться в качестве официальной. То есть если бы Патриарх предложил сделать официальной религией Православие либо ислам, буддизм, тогда бы это противоречило светскому характеру нашего государства», — подчеркнул Михаил Емельянов.

Но в том виде, в котором прозвучало предложение, Емельянов противоречия не видит.

В свою очередь, глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, по вопросам религиозных и общественных объединений Сергей Гаврилов также считает, что предложение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла достойно серьёзного обсуждения.

Напомним, что президент России В.В. Путин внес в Государственную Думу ФС РФ проект о поправках в Конституцию РФ. Нижняя палата российского парламента единогласно приняла в первом чтении внесенный главой государства законопроект. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина.

Создана рабочая группа по подготовке изменений в Основной закон, которая в настоящее время изучает предложения по внесению поправок.

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