Патриарх Кирилл: Укрепление Церкви — это не укрепление структуры, тем более церковно-бюрократической структуры, как это иногда говорят. А укрепление благочестия и веры нашего народа и приходов

1 февраля 2020 года, в одиннадцатую годовщину интронизации Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве была совершена Божественная литургия. Предстоятель Русской Православной Церкви совершал богослужение в интронизационных облачениях, сообщает Патриархия.Ru.

На сугубой ектении были вознесены прошения о единстве Православной Церкви и сохранении Церкви от разделений и расколов. В сугубую ектению были включены особые прошения о ныне чествуемом Святейшем Патриархе Кирилле и Церкви Русской, им ведомой. После сугубой ектении митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий вознес молитву о Предстоятеле Русской Православной Церкви — Святейшем Патриархе Московском и всея Руси Кирилле.

Предстоятель Русской Церкви совершил молитву о мире на Украине.

По окончании Литургии Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий огласил поздравительный адрес Святейшему Патриарху Кириллу от имени членов Священного Синода Русской Православной Церкви и преподнес Его Святейшеству мантию и букет цветов. Святейшего Владыку также поздравил полномочный представитель Президента РФ в Центральном федеральном округе И.О. Щеголев.

Предстоятель Русской Церкви обратился к собравшимся с Первосвятительским словом, в котором на удивление всем признал, что никакие административные изменения в церковной среде не способны решить те проблемы, которые сегодня стоят перед Церковью. Патриарх Кирилл, которого многие знают как активного и эффективного церковного администратора, фактически заявил, что его прежний подход к жизни Церкви оказался не совсем верным, и правильнее было бы полагаться помощь Божию и благочестие отдельных приходов, чем на громкие заявления и проповеди.

«Чем сильнее действие благодати, тем сильнее сопротивление. А сопротивление откуда? Не от человека, от тёмной силы — но через человека. И поэтому, когда мы сталкиваемся с трудностями, с какими-то, казалось бы, неразрешимыми проблемами, мы, верующие люди, должны воспринимать это не только как частный случай столкновения каких-то человеческих или ведомственных интересов. Чаще всего под прикрытием этих интересов просматривается онтологическое сопротивление Божиему присутствию в жизни народа там, где это присутствие было ослаблено. Ну, а дух сей изгоняется только молитвой и постом (Мф. 17:21). Никакими административными усилиями Церковь наша не решит задачи, которые перед ней стоят, но только Духом Святым, опираясь на силу благодати Божией. А это значит, что для решения наших проблем необходимы в первую очередь личная вера и благочестие. Благочестие наших христианских общин, труд во славу Божию», — заявил Патриарх Кирилл.

«Укрепление Церкви — это не укрепление структуры, тем более церковно-бюрократической структуры, как это иногда говорят. Это укрепление духа нашего народа, его веры, его нравственности, его благочестия, его чистоты. А ведь именно чистые сердцем Бога узрят (см. Мф. 5:8). Ещё раз хочу сказать, что наша стратегическая цель — это не решение неких церковных инфраструктурных задач. Это изменение к лучшему духовной жизни нашего народа, которая уже сегодня значительно отличается от того, что было в прошлом. Но мы ещё очень нуждаемся в духовном возрастании, дабы каждый из нас был способен сопротивляться искушениям и вызовам той непростой эпохи, в которую Господь судил нам жить», — отметил Его Святейшество.

В завершении Патриарх Кирилл отметил, что за 11 лет своего Патриаршества он сам очень сильно изменился. «Прошло 11 лет, многое изменилось. Но, говоря о переменах, я хотел бы сказать, может быть, о чём-то очень личном. Конечно, все вокруг меня переменилось, но позвольте мне сказать, что и я очень переменился. То, что мне казалось простым в начале моего Патриаршего пути, сегодня таковым не кажется, и, напротив, то, что казалось невероятно трудным, вдруг силой благодати Божией оказалось таким легким, что задаю вопрос: а где же ты в этом процессе? Потому что Господь ведёт свою Церковь так, что силой Святого Духа мы преодолеваем все трудности на нашем пути».

«Поэтому моя молитва в 11-ю годовщину Патриаршего служения, в первую очередь, о Церкви нашей, чтобы Господь сохранял её в единстве, епископат, духовенство и народ — в единомыслии. Чтобы народ наш укреплялся в вере православной, становился способным энергично противостоять явлениям века сего, которые несут угрозу для целостности человеческой личности, для сохранения нравственного и духовного начала в человеке. И верим, что Господь по молитвам всех вас, мои дорогие, по молитвам Церкви, наипаче же по молитвам Церкви торжествующей, то есть той, что на небе, поможет и нам достойно продолжать наше жизненное странствие, наше паломничество к той цели, которая относится уже не к жизни земной, но к жизни будущего века», — заключил Предстоятель.

Русская линия