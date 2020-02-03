Русская линия
Сводка новостей от 3 февраля 2020

Власти Черногории, приняв антицерковный закон, загнали себя в тупик
С каждым днём на улицы Черногории выходит всё большее число людей, выступающих в защиту Сербской Православной Церкви…

Протесты против антицерковного закона в ЧерногорииПоложение дел черногорских властей во главе президентом Мило Джукановичем оказалось крайне плачевным после того, как они приняли антицерковный закон, предусматривающий изъятие всех храмов у Сербской Православной Церкви. Незначительные по числу протесты против этого закона после его утверждения приобрели массовый характер, и с каждым днём на улицы Черногории выходит всё больше людей.

Так, в воскресенье на улицы Черногории, население которой составляет около 630 тысяч человек, на молитвенные шествия против антицерковного закона вышли до 200 тысяч верующих, сообщает СПЖ со ссылкой на портал Vijesti.

2 февраля 2020 года массовые протесты прошли в Подгорице, Биело-Поле, Беране, Баре, Никшиче и других городах Черногории, а общее число протестующих достигло рекордного количества. Верующие, которые добиваются отмены антицерковного закона, скандировали: «Не отдадим святыни!». При этом в Сербской Церкви заявляют, что с каждым днём протестующих будет всё больше.

«Никто нам не может ничего сделать, — заявил наместник митрополита Черногорско-Приморского Амфилохия протоиерей Мамчило Кривокапич, возглавивший мирное молитвенное шествие в Подгорице. — Пока не отзовут этот закон, мы не уйдём с улиц. Каждый день нас будет всё больше. Переговоры будут возможны, лишь когда закон будет отозван».

Священнослужитель подчеркнул, что «если президент Черногории Мило Джуканович не отменит закон, то закон отменит его».

Протесты против антицерковного закона в ЧерногорииВ издании сообщили, что к участию в протесте в крупных городах присоединяются жители сёл, среди которых — большое количество молодых людей, совершая своеобразное пешее паломничество. Так, рекордным стал маршрут в 84 километра, который перед воскресной литиёй на севере Черногории преодолели 17 юношей из Плевли. Также массовые богослужения прошли в Герцег-Нови, Будве, Жабляке, Даниловграде и других городах страны.

Отмечается, что небольшие группы людей несколько раз пытались скандировать политические лозунги и уничижительные высказывания в адрес президента Мило Джукановича, однако участники молитвенных шествий не давали им этого сделать, напоминая, что главная цель собравшихся — защита святынь.

Тем не менее, массовые молитвенные стояния могут привести к тому, что черногорские власти и сам Джуканович окажутся на грани отставки и завершения своей политической карьеры. Чиновники Черногории явно не ожидали таких массовых протестов против навязанного ими антицерковного закона, и теперь им ничего не остаётся как отказаться от него и потерять лицо, либо настаивать на своём и потерять власть.

Русская линия

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Власти Черногории, приняв антицерковный закон, загнали себя в тупик
С каждым днём на улицы Черногории выходит всё большее число людей, выступающих в защиту Сербской Православной Церкви...

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