Положение дел черногорских властей во главе президентом Мило Джукановичем оказалось крайне плачевным после того, как они приняли антицерковный закон, предусматривающий изъятие всех храмов у Сербской Православной Церкви. Незначительные по числу протесты против этого закона после его утверждения приобрели массовый характер, и с каждым днём на улицы Черногории выходит всё больше людей.

Так, в воскресенье на улицы Черногории, население которой составляет около 630 тысяч человек, на молитвенные шествия против антицерковного закона вышли до 200 тысяч верующих, сообщает СПЖ со ссылкой на портал Vijesti.

2 февраля 2020 года массовые протесты прошли в Подгорице, Биело-Поле, Беране, Баре, Никшиче и других городах Черногории, а общее число протестующих достигло рекордного количества. Верующие, которые добиваются отмены антицерковного закона, скандировали: «Не отдадим святыни!». При этом в Сербской Церкви заявляют, что с каждым днём протестующих будет всё больше.

«Никто нам не может ничего сделать, — заявил наместник митрополита Черногорско-Приморского Амфилохия протоиерей Мамчило Кривокапич, возглавивший мирное молитвенное шествие в Подгорице. — Пока не отзовут этот закон, мы не уйдём с улиц. Каждый день нас будет всё больше. Переговоры будут возможны, лишь когда закон будет отозван».

Священнослужитель подчеркнул, что «если президент Черногории Мило Джуканович не отменит закон, то закон отменит его».

В издании сообщили, что к участию в протесте в крупных городах присоединяются жители сёл, среди которых — большое количество молодых людей, совершая своеобразное пешее паломничество. Так, рекордным стал маршрут в 84 километра, который перед воскресной литиёй на севере Черногории преодолели 17 юношей из Плевли. Также массовые богослужения прошли в Герцег-Нови, Будве, Жабляке, Даниловграде и других городах страны.

Отмечается, что небольшие группы людей несколько раз пытались скандировать политические лозунги и уничижительные высказывания в адрес президента Мило Джукановича, однако участники молитвенных шествий не давали им этого сделать, напоминая, что главная цель собравшихся — защита святынь.

Тем не менее, массовые молитвенные стояния могут привести к тому, что черногорские власти и сам Джуканович окажутся на грани отставки и завершения своей политической карьеры. Чиновники Черногории явно не ожидали таких массовых протестов против навязанного ими антицерковного закона, и теперь им ничего не остаётся как отказаться от него и потерять лицо, либо настаивать на своём и потерять власть.

Русская линия