Глава Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Нежинский и Прилукский Климент (Вечеря) в интервью РИА Новости разъяснил позицию Украинской Православной Церкви по поводу дискриминационного «закона о переименовании».

По словам владыки Климент, несмотря на то, что Верховный суд Украины в декабре 2019 года оставил в силе решение судов предыдущих инстанций относительно запрета на переименование канонической Церкви, «эта тема, к сожалению, не закрыта, потому что есть масса юридических коллизий в этом вопросе».

«Проблема переименования нашей Церкви не в том, что мы боремся за свою идентификацию или название, а в том, что сам процесс, предусмотренный этим законом, направлен не на переименование, а на ликвидацию Украинской Православной Церкви», — пояснил архипастырь.

«Во-первых, если бы мы исполнили этот закон, то мы бы попали под целый ряд других законодательных актов, которые бы существенно ущемляли в правах верующих нашей Церкви. А если бы мы не исполнили этот закон, то мы бы автоматически заблокировали возможность для религиозных организаций как юридических лиц осуществлять свою деятельность в правовом поле Украинского государства. И поэтому здесь вопрос не о названии — вопрос о бытии нашей Церкви. Этот вопрос для нас принципиальный, и, безусловно, что в нём мы будем стараться дойти до окончательного решения, того, чтобы конституционные и гражданские, и моральные права наших прихожан не были ущемлены таким безобразным способом», — заявил митрополит Климент.

Отвечая на вопрос о том, надеется украинское духовенство на положительное решение украинских судов по данному поводу, владыка ответил: «Мы надеемся на Бога. А на мирские какие-то структуры мы надеемся очень мало. Этому научил нас жизненный опыт последних лет, и думаем, что Господь нас хранил все предыдущие годы, и Он не даст и в будущем каких-то сложностей, которые были бы выше нашей меры».

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