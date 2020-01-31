Глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ поддержал идею ВРНС закрепить в Конституции понятия о браке как о союзе мужчины и женщины…

Владимир Легойда: Церковь всегда приветствует и поддерживает инициативы по принятию нравственных законов

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда поддержал предложение внести в Конституцию пункт о защите традиционных семейных ценностей и закрепить понятие семьи как «союза мужчины и женщины». Ранее с таким предложением выступил заместитель главы Всемирного русского народного собора Константин Малофеев, сообщает Патриархия.Ru.

«Церковь всегда признавала безусловный характер естественного нравственного закона, согласно которому семья воспринимается как установленный Богом союз мужчины и женщины, о чём прямо и неоднократно говорится в Библии», — заявил Владимир Легойда. «Только союз мужчины и женщины, построенный на любви и верности, может принести подлинное счастье всем членам семьи», — добавил он.

По словам председателя Синодального отдела, предложение Всемирного русского народного собора опирается на традиционное представление о браке, которое разделяют люди, проживающие во многих странах.

Владимир Легойда напомнил, что представление о браке как о союзе мужчины и женщины можно найти в Конституциях таких стран, как Бразилия, Куба, Польша, Венгрия, Болгария, Украина, Латвия, Литва, Молдова, Парагвай, Колумбия, Боливия, Эквадор и др.

«Полагаю, что включение в этот список России наглядно показало бы бережное отношение многонационального российского народа к своим традиционным ценностям в условиях стремительного упадка института брака и семьи. Мы приветствуем намерение сопредседателя Рабочей группы по внесению поправок в Конституцию А.А. Клишаса рассмотреть это предложение», — заключил представитель Церкви.

Русская линия