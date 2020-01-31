Госсекретарь второй раз на четыре месяца встретился с главой украинских раскольников и заявил, что ему приятно, что «ПЦУ» признали Александрийская и Элладская Церкви…

То, что для Помпео «очень приятно», для Православия означает кризис и раскол

В Госдепе США не скрывают и откровенно указывают, что своей поддержкой украинских раскольников на Украине и давлением на Поместные Церкви с целью признания «ПЦУ» американские власти пытаются бороться с политическим влиянием России на Украине и для них это чисто политический вопрос. Об этом открыто говорили госсекретарь США Майк Помпео и глава «ПЦУ» Епифаний Думенко во время очередной встречи в Киеве, сообщает ВВС.

Первая встреча Помпео и Думенко состоялась 23 октября 2019 года в Вашингтоне, а сегодня государственный секретарь США посетил главу «ПЦУ» в Киеве. Показательно, что даже президент Украины Владимир Зеленский, который в тот же день также принял Помпео, таких личных встреч с госсекретарем США до сего дня не имел, обращает внимание ВВС.

Почему для США так важно общаться с главой «ПЦУ», которого совсем недавно вообще никто не знал? Сам Думенко об это говорит достаточно откровенно: чтобы влияние России на Украине было не таким сильным, как раньше, пишет британское издание.

Характерно, что Майк Помпео позднее на встрече с Владимиром Зеленским особо подчеркнул важность для США поддержки «ПЦУ».

«Мне очень приятно то, что Греческая и Александрийская церкви признали ПЦУ как автокефальную. Россия никогда не должна стоять на пути защиты фундаментальных прав украинцев», — заявил в Киеве Помпео, дав понять, что для США в данном случае речь идёт о политическом противостоянии с Россией.

Однако, то, что «очень приятно» Госдепу США, для украинских верующих означает гонения и избиения при силовом захвате раскольниками храмов УПЦ, а для мирового Православия — смуту и церковный раскол.

Впрочем, история Церкви знает немало примеров, когда все силы самых мощных и сильных государств были обращены против единства Церкви Христовой, однако, Господь всегда посрамлял таковых и оберегал своих верных. Так, что нет никаких сомнений, что так будет и на сей раз. Государства и империи проходят, а Церковь живёт и по ныне и «врада адовы не одолеют Её».

Русская линия