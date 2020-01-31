Вмешательство Константинопольского Патриархата не привело к исцелению раскола на Украине, а лишь намного ухудшило церковную ситуацию в стране. Об этом заявил Святейший Патриарх Сербский Ириней на встрече с группой украинских паломников, состоявшейся после вечернего богослужения в соборном храме Архистратига Михаила в Белграде 30 января 2020 года, сообщает портал «Православная жизнь».

«Как уже известно, позиция нашей Церкви такова, что мы осуждаем вмешательство Константинопольского Патриархата во внутренние дела Украинской Православной Церкви. То, что они [Константинопольский патриархат] сделали, то сделали только хуже, чем было раньше на Украине», — сказал Предстоятель Сербской Православной Церкви.

Патриарх Ириней в очередной раз выразил поддержку Украинской Православной Церкви, и отметил, что сделает всё возможное, «чтобы эта ситуация, это положение, насколько это возможно, улучшилось».

«За вашу и за нашу Церкви, у которой тоже есть проблемы, мы молим Господа Бога, чтобы все эти проблемы решились наилучшим образом», — сказал Предстоятель Сербской Православной Церкви.

Епископ Барышевский Виктор, который возглавляет паломническую группу УПЦ, поблагодарил Патриарха за возможность молитвенного и внебогослужебного общения и передал Его Святейшеству приветствие от имени Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия.

«Мы были в пределах Сербской Православной Церкви в Черногории, где наши православные братья также нуждаются в особой молитвенной поддержке. По зову наших сердец мы направились сюда, чтобы поддержать наших братьев и сестер, потому как знаем и понимаем, что это такое, поскольку в течение последних лет также переживаем давление со стороны внешних сил, со стороны отдельных представителей власти, и защищаем свою веру и свою каноническую Украинскую Православную Церковь. Мы убеждены, что наша сила только во Христе. Это та сила, которой живёт каждый верующий православный христианин. Если мы будем подавать друг другу руку помощи, предоставлять молитвенную и любую другую поддержку, тогда и Господь будет помогать нам преодолевать всевозможные сложности и испытания, которые есть сегодня как на Украине, так и в Черногории, и в других Поместных Православных Церквах», — сказал епископ Виктор.

В дар Патриарху Иринею была передана картина с изображением Киево-Печерской Лавры и список Браиловской-Ченстоховской иконы Божией Матери. В завершение встречи украинские паломники пропели Предстоятелю Сербской Церкви многолетие.

Представители УПЦ совершают паломничество на Балканы с 24 января 2020 года по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия. Паломническую группу возглавляет епископ Барышевский Виктор, его сопровождает заместитель председателя ОВЦС УПЦ протоиерей Николай Данилевич. В поездке принимают участие духовенство и миряне Хмельницкой епархии УПЦ, храмы которых захвачены раскольниками, а также директор Паломнического центра УПЦ В.И. Телиженко. 27 января паломники приняли участие в торжествах по случаю дня памяти святого Саввы Сербского, проходивших в монастыре «Савина Главица» (Черногория). 29 января имели встречу с Блаженнейшим Архиепископом Тиранским и всей Албании Анастасием.

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