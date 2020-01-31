Всемирный совет церквей и Католическая церковь выступили с резкой критикой «сделки века» Трампа и Нетаньяху по ближневосточному урегулированию…

Генеральный секретарь Всемирного совета Церквей Олаф Фюксе Твейт подверг резкой критике так называемую «сделку века» — план палестинского урегулирования, предложенный Трампом и Нетаньяху. Норвежский пастор призвал международное сообщество не поддерживать этот план, «разработанный без подлинного участия палестинского народа» и представляющий собой «не путь к миру, а ультиматум».

Односторонние планы Трампа и Нетаньяху противоречат принципам международного права, касающихся вооруженной оккупации и прав человека, заявил 30 января Твейт. «Эти предложения были разработаны без подлинного участия представителей палестинского народа и отвечают, прежде всего, задачам, которые долгое время ставит перед собой Израиль».

Американский и израильский лидеры исходят из приоритета силы над правом и пренебрегают как принципами международного права, так и принципами справедливости и ответственности, считает Твейт.

Генсек ВСЦ отметил, что территории, которые в рамках плана предлагается «предоставить» палестинцам, представляют собой маленькие изолированные анклавы, разделённые израильскими поселениями и связные дорогами, находящимися под контролем израильтян.

Пастор Твейт убежден, что мирное решение палестинской проблемы возможно лишь путём создания полноценного арабского государства Палестина в соответствии с резолюциями ООН. При нынешней «системе оккупации и контроля» ни о каком палестинском государстве говорить не приходится, считает пастор.

С критикой плана Трамп-Нетаньяху также выступили католические ординарии Святой земли. 29 января на сайте Латинского патриархата Иерусалима было опубликовано заявление, в котором, в частности, говорится:

«Мы полагаем, что никакие предложения не приведут к серьёзным перспективам, если не будет достигнуто согласие обоих народов — израильского и палестинского. Эти предложения должны основываться на равноправии и достоинстве».

«План „От мира — к процветанию“, не соответствует этим условиям, — говорится далее в заявлении католических иерархов. — Он не предоставляет достоинства и прав палестинцам и является односторонней инициативой, поскольку практически полностью поддерживает требования одной стороны — израильской — и её политическую повестку. С другой стороны, данный план не учитывает по-настоящему справедливые требования палестинского народа».

Авторы заявления убеждены, что реализация плана Трампа-Нетаньяху может привести лишь к возникновению новой напряженности, к насилию и кровопролитию.

Католические епископы призвали христианские Церкви всего мира «молиться о Святой земле, трудиться на благо справедливости и мира и быть голосом тех, кто лишен голоса».

Русская линия