Несколько тысяч сербов на севере Косово приняли участие в Крестном ходе и молебне в поддержку своих братьев в Черногории, протестующих против дискриминации Сербской Православной Церкви, сообщает Православие.Ru.

Молитвенное собрание возглавил епископ Рашко-Призренский Феодосий, священники, монахи и настоятели монастырей из разных частей Косовского края. Таким образом, косовские сербы присоединились к протесту против нового закона о вероисповеданиях, принятому скупщиной Черногории.

Крестный ход начался после вечерней службы в храме св. вмч. Георгия в Звечане и прошёл по трассе около 4 км до храма св. вмч. Димитрия в Косовской Митровице. Здесь после молебна к собравшимся обратился епископ Феодосий.

Владыка подчеркнул, что Крестный ход и молитвенная поддержка Сербской Церкви на территории Черногории — это ещё одно свидетельство единства сербов, где бы они не жили и какими границами не были бы разделены. Духовное единство и решимость защищать свои святыни и Церковь объединяют сербский народ повсюду, независимо от границ, политических партий и законов.

Многотысячные Крестные ходы по всей соседней Черногории владыка Феодосий назвал настоящих чудом: «Они собираются не ради какой-то идеологии или поддержки того или иного политического течения, но для того, чтобы песней и мирным крестным ходом всем вместе показать, что они — Церковь Божия».

«Наш народ, хоть и разделён границами, хоть и рассеян по диаспоре, хоть и разделён различными политическими партиями, остаётся единым», — подчеркнул владыка Феодосий.

Молитвенное собрание и Крестных ход на севере Косово и есть, по мнению владыки, выражение этого единства. Тем самым косовские сербы показывают свою поддержку священству и верующему народу Черногории, который борется за спасение своих святынь и Церкви.

«Мы посылаем отсюда всем ясный сигнал, что никакие проходящие вещи не могут разъединить и поссорить нас. Если в чём-то мы временно и не соглашаемся, то всегда будем едины, как и наши братья в Черногории, когда вопрос о святынях и нашей Церкви», — подчеркнул владыка Феодосий.

В Крестном ходе приняли представители сербов из всех районов Косово и Метохии. Он собрал вместе сербское духовенство края, настоятелей монастырей, монашествующих и несколько тысяч верующих. Это уже второе подобное собрание, организованное Рашко-Призренской епархией на территории Косово. Первое прошло в одном из крупнейших сербских анклавов — Грачанице, где расположен одноименный монастырь.

Русская линия