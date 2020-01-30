Общероссийский Музей подвига и исповедничества «Русская Голгофа» будет создан в Москве, в комплексе Мемориального центра «Бутово» — на месте, где в 1937−38 гг. были расстреляны более 20 тысяч человек, в том числе — около тысячи представителей духовенства. О планах по созданию нового музея, о его задачах и особенностях рассказали 28 января участникам XXVIII Международных Рождественских чтений настоятель храма Новомучеников и исповедников Российских в Бутове, член Синодальной комиссии по канонизации святых протоиерей Кирилл Каледа и директор Мемориального центра «Бутово» Игорь Гарькавый, сообщает Благовест-инфо.

Игорь Гарькавый напомнил, что в России до сих пор нет ни одной стационарной экспозиции, посвященной пострадавшим за веру в советские годы. Есть замечательные музейно-выставочные проекты: небольшая экспозиция в ПСТГУ, выставочный проект Преображенского братства «Неперемолотые», выставки и музейные уголки в епархиях и краеведческих музеях. К сожалению, про некоторые из них можно сказать «были», потому что эти экспозиции не стали постоянными, или не нашли поддержки, или не хватило профессионализма и пр.

«Такие проекты локальны. Где-то энтузиаст-батюшка соберет у себя дома или в подвале коллекцию документов и мемориальных вещей, а дальше с этим может случиться всё что угодно. Над каждым таким проектом висит дамоклов меч», — сказал Гарькавый, имея в виду проблемы с помещением, не всегда предсказуемую волю правящего архиерея, смену настоятеля того или иного храма и т. д.

Поэтому назрел вопрос о создании общероссийской экспозиции — «музея музеев», который бы аккумулировал сбор материалов со всей России и профессионально хранил и экспонировал их. «Этот музей состоится только если это дело будет соборным», — сказал о. Кирилл, призывав всех, кто в епархиях занимается историей подвига новомучеников, помогать в создании фондов и экспозиции, привозить свои материалы для передачи в новый музей или для изготовления музейных копий.

Для «Музея музеев» нашлось помещение — недавно под этот проект было передано заброшенное здание неясного назначения, которое условно называют «конный двор». Кирпичное здание площадью 5 тыс. кв. м. расположено рядом с местом массовых захоронений на Бутовском полигоне.

Задача создателей нового музея — собрать сведения о пострадавших за веру в ХХ веке и показать их в «церковно-исторической канве». Организаторы широко определили хронологические рамки экспозиции: 1917- конец 80-х гг. Первая граница вопросов не вызывает: преследования верующих начались практически сразу после победы большевиков. Поясняя верхнюю границу, И. Гарькавый отметил:

«Время исповедничества продолжалось и в период перестройки: хотя в 1988 г. Церковь была освобождена от тотального контроля со стороны государства, страдальцы за веру находились в тюрьмах и лагерях до 1991 г.».

Таким образом, новый музей расскажет не только о новомучениках и исповедниках российских, но и о миллионах людей, которые так или иначе пострадали за свои религиозные убеждения в советские годы. В экспозиции будут представлены судьбы и подвиг «героев веры» — иерархов, известных мучеников Церкви, но в не меньшей степени — и судьбы «простых, иногда незаметных людей, тех самых „белых платочков“, которые спасали Церковь», сказал Гарькавый, подчеркнув: «Нужно найти их, причем показать не только батюшек, но и матушек, которые разделили с мужчинами их путь или даже вынесли более страшные испытания».

«История Церкви будет вырастать в новом музее из судеб» — так будет проявляться в экспозиции личностный подход. Создатели намерены также руководствоваться принципом исторической достоверности (все истории будут обоснованы подлинными документами и подтверждены вещественными экспонатами) и очень важным принципом «исторического единства Русской Церкви». Это означает, что посетители музея смогут узнать не только о Церкви Московского патриархата, но и о движениях «непоминающих» («катакомбниках»), Русской Зарубежной Церкви (РПЦЗ), Церкви в Украине и Белоруссии и т. д.). Планируется, что музей будет иметь дидактическую направленность, обращаясь через интерактивную экспозицию к подрастающим поколениям.

И. Гарькавый подчеркнул, что новый музей не «поглотит» уже существующую в Бутово экспозицию о пострадавших на полигоне. Эта экспозиция останется самостоятельной, она имеет свои особенности, но опыт в её создании будет использован в работе над общероссийским музеем.

Что касается финансирования будущего музея, то предполагается, что музей будет государственным, при этом святыни, хранящиеся в нём, будут принадлежать Русской Православной Церкви, а руководителем, вполне возможно, станет священнослужитель. Как сообщил И. Гарькавый, на разработку музейной концепции был получен президентский грант.

Русская линия