29 января 2020 года в Тиране состоялась встреча Предстоятеля Албанской Православной Церкви Архиепископа Тиранского и всей Албании Анастасия (Яннулатоса) и главы Представительства УПЦ при европейских международных организациях епископа Барышевского Виктора (Коцабы), а также делегации верующих и духовенства УПЦ, сообщает СПЖ.

Во время встречи с духовенством и мирянами УПЦ Предстоятель Албанской Православной Церкви Архиепископ Тиранский и всей Албании Анастасий рассказал о своём отношении к религиозной ситуации в Украине.

«Я настаиваю, что в конце концов расколы преодолеваются Вселенскими Соборами, а не письмами или чем-то другим. Сейчас нет необходимости вникать в детали. Хочу вам сказать, что я с большим вниманием читаю все, что приходит к нам из Украины, — передали слова Архиепископа Анастасия на сайте Отдела внешних церковных связей УПЦ. — И мы знакомы со всеми испытаниями, вы переживаете, и с теми недостойными вещами, происходящими с вами. Бог нас не оставит, это точно!»

Предстоятель Албанской Церкви попросил передать Блаженнейшему Онуфрию слова любви и соучастия в переносимых УПЦ испытаниях. «Решение обязательно будет. Я уверен. И я знаю, что митрополит Онуфрий является человеком молитвы, избегает столкновений, напряжения и возлагает надежду на Бога», — сказал он.

Архиепископ Анастасий признался делегации УПЦ, что переживает происходящее с канонической Церковью Украины как личную трагедию, и призвал верующих не терять надежду.

«С того момента, когда всю нашу жизнь мы посвящаем Христу, Он в какой-то момент даст решение. Должен сказать вам откровенно, что я уже год как чувствую себя больным, когда слежу за этими событиями. То есть это не то, что происходит где-то далеко. Я чувствую, что это происходит со мной, — отметил Предстоятель Албанской Церкви. — И я уже чувствую, что нарушены три фундаментальных для Православной Церкви принципа: апостольское преемство, Божественная Евхаристия и соборность».

Православная Церковь — не конфедерация Поместных Церквей, а Единая Церковь, напомнил он и обратился к прихожанам УПЦ со словами утешения.

«Вы не только Крест сейчас переживаете. В том Кресте, который вы сейчас несёте, есть Воскресение. И я уверен, что вера и благочестие более глубоки в боли, когда болит. Из своего опыта могу сказать, что те люди, которые не пережили боли, они не являются зрелыми людьми, они не имеют глубокой веры», — заключил Архиепископ Анастасий.

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