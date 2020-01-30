Член Общественной палаты РФ, руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев считает необходимым рассмотреть возможность введения уголовной ответственность за склонение к аборту. По его мнению, такая мера станет хорошей профилактикой абортов и поможет изменить отношение россиян к данной процедуре, сообщает ТАСС.

«Я принципиально убеждён, что должна быть уголовная ответственность за склонение к аборту. Врачи, которые рекомендуют мамам аборты по медицинским факторам, должны нести персональную ответственность, и уголовную в том случае, если их диагнозы не подтверждаются при дальнейшей экспертизе. Также убеждён, что должна быть прописана ответственность для отцов, которые оставляют ситуацию на самотек. В противном случае, женщина остаётся одна наедине с собой», — сказал он во вторник на слушаниях «Профилактика абортов и ее место в социально-демографической политике России» в Общественной палате РФ.

Хамзаев также считает, что отдельное внимание нужно уделить работе средств массовой информации. В частности, СМИ должны более внимательно относиться к подаче информации об абортах, чтобы в материалах не прослеживалось поощрения процедуры. «Львиная часть того, что сегодня происходит с системой абортов, бьёт по основополагающему этносу, по русскому этносу, — сказал Хамзаев. — В целом ситуация патовая, говоря об абортах».

Экс-министр здравоохранения России Вероника Скворцова ранее сообщила, что количество абортов в России с 2000-х годов снизилось почти в четыре раза — с 2 млн до 560 тысяч в год. По её данным, за последние 15 лет при родильных домах и женских консультациях было создано 1,5 тысяч отделений и центров социальной и психологической помощи беременным женщинам — это в том числе помогает снижать число абортов. Однако, данная статистика подвергается критике, так как она не учитывает аборты в частных клиниках, а также медикаментозные аборты на дому.

Тема недопустимости абортов постоянно поднимается Русской Православной Церковь. Не так давно в Церкви был опубликован проект документа «О неприкосновенности жизни человека с момента зачатия», согласно которому эмбрион признается человеческим существом. В проекте отмечается, что новый организм уже не может считаться частью материнского тела, поэтому аборт, не зависимо от того, на каком месяце беременности он выполняется, должен быть приравнен к убийству.

Кроме того, предполагается, что врач должен иметь право отказаться от совершения аборта по своим религиозным чувствам. Также в тексте говорится о недопустимости с православной точки зрения использования средств контрацепции, взаимной ответственности родителей за совершение аборта и рассматривается вопрос об использовании пренатальной диагностики для выявления генетических заболеваний.

По словам Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, сокращение количества абортов через их вывод из системы обязательного медицинского страхования позволит за 10 лет существенно увеличить народонаселение России.

Русская линия