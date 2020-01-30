Русская линия
Сводка новостей от 30 января 2020

Все греческие дороги ведут в США
Вслед за Предстоятелем Кипрской Церкви в США через Великобританию направился и Иерусалимский Патриарх Феофил…

Архиепископ Кипрский ХризостомВ США очень сильна греческая диаспора, а потому нет ничего удивительного в том, что Предстоятели греческих Поместных Православных Церквей нередко посещают Америку, где они находят помощь и поддержку со стороны своих единокровных единоверцев, уехавших в США за более хорошей жизнью.

Это тем более так, если вспомнить, что греки заняли довольно высокие посты в Администрации Дональда Трампа. Этим, в частности, объясняется и неуёмная активность Вашингтона на православном и греческом направлении. Именно американские греки направляют протестантов во власти США в вопросах мирового Православия, а они знают, как вести дела с Предстоятелями Поместных Церквей.

На этом фоне весьма важным становятся поездки Предстоятелей греческих Поместных Церквей в США, и хотя такие вояжи и ранее были нередкими, в условиях мирового кризиса Православия, они могут принести определённые изменения в вопросе разрешения или усугубления раскола в православном мире.

Буквально сегодня в США прибыл Предстоятель Кипрской Православной Церкви Блаженнейший Архиепископ Хризостом, который по каким-то причинам решил сменить место своего лечения от рака с Великобритании на США. Первую операцию на печени по удалению опухоли кипрскому владыке сделали английские врачи, однако теперь их дело продолжат американские специалисты.

Блаженнейший Патриарх Иерусалимский Феофил IIIПонятно, что поездка владыки Хризостома в США связана, в первую очередь, с необходимостью лечения владыки. Однако, нельзя не заметить, что в Америке Предстоятель Кипрской Церкви будет тепло встречен представителями Константинопольского Патриархата, которые стремятся склонить Кипрскую Православную Церковь к признанию украинских раскольников.

Ещё одна важная новость, которая пришла в Россию из греческих СМИ — через Великобританию в США направляется и Блаженнейший Патриарх Иерусалимский Феофил. Зачем глава Иерусалимского Патриархата едет в США официально не сообщается. Однако, в свете обнародования Трампом «сделки века» по Святой Земле Патриарху Феофилу, очевидно, будет что обсудить с американскими греками.

При этом нельзя не заметить, что в последнее время на Иерусалимский Патриархат оказывается серьёзное давление со стороны Фанара и Греции с целью побудить его отказаться от созыва Собора Предстоятелей Поместных Церквей в Иордании. Не обсудить эту тему с Предстоятелем Иерусалимской Православной Церкви американские греки также не могут, и нельзя исключать, что они сумеют убедить Патриарха Феофила под тем или иным предлогом отказаться от своей инициативы.

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