В США очень сильна греческая диаспора, а потому нет ничего удивительного в том, что Предстоятели греческих Поместных Православных Церквей нередко посещают Америку, где они находят помощь и поддержку со стороны своих единокровных единоверцев, уехавших в США за более хорошей жизнью.

Это тем более так, если вспомнить, что греки заняли довольно высокие посты в Администрации Дональда Трампа. Этим, в частности, объясняется и неуёмная активность Вашингтона на православном и греческом направлении. Именно американские греки направляют протестантов во власти США в вопросах мирового Православия, а они знают, как вести дела с Предстоятелями Поместных Церквей.

На этом фоне весьма важным становятся поездки Предстоятелей греческих Поместных Церквей в США, и хотя такие вояжи и ранее были нередкими, в условиях мирового кризиса Православия, они могут принести определённые изменения в вопросе разрешения или усугубления раскола в православном мире.

Буквально сегодня в США прибыл Предстоятель Кипрской Православной Церкви Блаженнейший Архиепископ Хризостом, который по каким-то причинам решил сменить место своего лечения от рака с Великобритании на США. Первую операцию на печени по удалению опухоли кипрскому владыке сделали английские врачи, однако теперь их дело продолжат американские специалисты.

Понятно, что поездка владыки Хризостома в США связана, в первую очередь, с необходимостью лечения владыки. Однако, нельзя не заметить, что в Америке Предстоятель Кипрской Церкви будет тепло встречен представителями Константинопольского Патриархата, которые стремятся склонить Кипрскую Православную Церковь к признанию украинских раскольников.

Ещё одна важная новость, которая пришла в Россию из греческих СМИ — через Великобританию в США направляется и Блаженнейший Патриарх Иерусалимский Феофил. Зачем глава Иерусалимского Патриархата едет в США официально не сообщается. Однако, в свете обнародования Трампом «сделки века» по Святой Земле Патриарху Феофилу, очевидно, будет что обсудить с американскими греками.

При этом нельзя не заметить, что в последнее время на Иерусалимский Патриархат оказывается серьёзное давление со стороны Фанара и Греции с целью побудить его отказаться от созыва Собора Предстоятелей Поместных Церквей в Иордании. Не обсудить эту тему с Предстоятелем Иерусалимской Православной Церкви американские греки также не могут, и нельзя исключать, что они сумеют убедить Патриарха Феофила под тем или иным предлогом отказаться от своей инициативы.

Русская линия