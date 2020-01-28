Сербский Патриарх Ириней: «Святыни в Черногории может защитить только Бог, потому что за спиной руководителей Черногории стоит великая адская сила»

Предстоятель Сербской Православной Церкви Святейший Патриарх Ириней считает, что за властями Черногории, стремящимися расколоть и уничтожить Сербскую Церковь, стоят очень влиятельные силы мира сего, и противопоставить им верующие могут только свою сугубую молитву и упование на помощь Божию. Об этом он сказал в своей речи после Литургии, общаясь к верующим, собравшимся на Крестный ход в поддержку епархий Сербской Церкви в Черногории, сообщает Православие.Ru.

Очередной Крестный ход в поддержку Церкви прошел в воскресенье 26 января в Земуне и Новом Белграде.

«Мы собрались здесь, чтобы обратиться к Богу потому, что проблема настолько велика, что мы не можем её решить своими силами. Неразрешимые проблемы, как нас учат святые Апостолы, нужно возложить на Бога, ибо для Бога нет ни одной неразрешимой проблемы. И святыни в Черногории может защитить только Бог, потому что за спиной руководителей Черногории стоит великая адская сила, а они только осуществляют её цель — разрушение и разъединение Церкви и сербов», — подчеркнул Патриарх.

По словам Предстоятеля, власти Черногории хотят отнять у Церкви её храмы, забывая, что Черногория как государство самим своим существованием обязана Церкви. «Они хотят судить Её, владеть Ею и уничтожить Её. Это — их цель», — заявил Его Святейшество.

«Власть в Черногории подняла руку на великие святыни нашего народа, на святого Василия Острожского, на монастырь святого Петра Цетинского. Хотят забрать наши святыни и принять некую так называемую «церковь», которой руководит расстриженный поп. Этого расстригу некоторые в Черногории представили как вождя якобы «церкви», — подчеркнул Патриарх, имея в виду Мираша Дедеича, выдающего себя за «митрополита Михаила».

«Наши силы возможно малы, но наши молитвы не малы, потому что всё свои проблемы мы возлагаем на Бога. Никто не выиграл сражение против Бога», — подчеркнул Сербский Патриарх.

Акции поддержки Сербской Церкви в Черногории проходят уже несколько недель по всей Сербии, Боснии и Герцговине и, в первую очередь, в самой Черногории, где на улицы регулярно выходят десятки тысяч человек для того, чтобы поддержать каноническую Церковь. Однако, черногорские власти пока стоят на своём и отказываются отменять принятый ими антицерковный закон.

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