Русские иммигранты, осевшие в разных уголках мира, чтят память Георгиевского кавалера и молятся об его упокоении…

Панихиды по генералу Каппелю прошли по всему миру

26 января 2020 года, в день 100-летия трагической гибели генерала В.О. Каппеля, многочисленные панихиды о почившем Георгиевском кавалере прошли не только в России и ближайшем приграничье, но и во многих городах по всему миру, где осели и русские иммигранты и выходцы из России.

Так, как сообщили «Русской линии» верующие РПЦЗ, поминальные богослужения по Каппелю прошли:

— в кафедральном Петропавловском соборе Сиднейско-Австралийской епархии РПЦЗ (Сидней, Австралия),

— в храме Христа Спасителя в городе Веллингтон (Австралийско-Новозеландская епархия РПЦЗ, Новая Зеландия),

— в русском православном храме Святой Троицы в Ванкувере (Британская Колумбия, Канада),

— в соборе Святой Троицы и Воскресенском соборе в Буэнос-Айресе (Южно-Американской епархии РПЦЗ, Аргентина),

— в единственном православном храме Покрова Пресвятой Богородицы в Парагвае,

— в храме Благовещения Божией Матери в Сан-Паулу (Бразилия),

— в переданном православным верующим бывшем католическом храме в честь Зачатия святой праведной Анной Пресвятой Богородицы в Мексике,

— в русском православном храме в Панаме и во многих других храмах русского рассеяния, где продолжают чтить память своих предков.

Русская линия