Сообщения о том, что Предстоятель Кипрской Церкви исцелился от болезни, оказались преждевременными — владыке сделают очередную операцию в США…

Предстоятель Кипрской Православной Церкви Архиепископ Кипрский Хризостом II вылетел 27 января в США, где ему сделают онкологическую операцию, сообщает Благовест-инфо со ссылкой на Orthodox Times.

В 2018 году Предстоятелю Кипрской Церкви был поставлен диагноз «рак печени». Затем английские врачи в Великобритании провели ему операцию по удалению опухоли, после чего появились сообщения о том, что владыка якобы полностью исцелился. Однако, эти заявления оказались преждевременными.

«По окончании курса химиотерапии Архиепископ Кипрский Хризостом отправится сегодня в США, где будет помещён в специализированный медицинский центр, в котором ему сделают операцию», — говорится в заявлении Кипрской архиепископии.

В беседе с корреспондентом Philenews.com Архиепископ рассказал, что лечение продлится десять дней и что он панирует присутствовать на заседании Синода Кипрской Церкви, которое состоится 12 февраля 2020 года.

Предполагается, что в США 78-летний иерарх встретится с архиепископом Американским Элпидофором (Константинопольский Патриархат).

В поездке в США архиепископа сопровождает его личный врач Теологос Теологу и начальник его канцелярии Михалис Спиру.

Русская линия