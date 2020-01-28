В Польской Православной Церкви опровергли сообщения греческих СМИ о том, что митрополит Савва якобы отказался от участия в Иорданском соборе…

Блаженнейший Митрополит Варшавский и всей Польши Савва не отказывался от приглашения Иерусалимского Патриарха Феофила посетить Собор Предстоятелей Православных Церквей в Иордании для обсуждения проблем православного единства, заявил журналистам помощник Предстоятеля Польской Церкви отец Георгий, сообщает РИА Новости.

Ранее в ряде греческих СМИ появилась информация о том, что Блаженнейший митрополит Савва якобы отклонил приглашение Патриарха Феофила III посетить Иорданию для обсуждения кризиса мирового Православия.

«Это неправда. Не отказывался. Если будет официальная дата, думаю, что будет участвовать», — заявил отец Георгий, отвечая на соответствующие вопросы журналистов.

Причиной того, что греческие СМИ распространили информацию о мнимом отказе Предстоятеля Польской Православной Церкви участвовать в собрании в Иордании, стало то, что Митрополит Савва в своём ответном письме на приглашение Патриарха Феофила попросил Его Блаженство указать точную дату и место, где состоится Собор, чтобы он мог дать ответ, сможет ли присутствовать на собрании.

Очевидно, что в настоящее время Предстоятели Поместных Церквей изучают вопрос о том, стоит ли им вообще присутствовать на Иорданском соборе, поскольку против него выступает Константинопольский Патриарх Варфоломей.

Не секрет, что у некоторых из них есть сомнения, что Иерусалимский Патриарх Феофил пойдёт в своей инициативе до конца и не откажется от своей инициативы под всё возрастающим давлением. В этих условиях Предстоятели предпочитают сохранять осторожность и сначала получить точные дату и место собрания, чтобы было понятно, что оно точно состоится.

Немаловажным для многих из них будет то, кто примет в этом Соборе участие. Пока от поездки в Иорданию отказались лишь четыре Предстоятеля Поместных Церквей — это Константинопольский и Александрийский Патриархи, а также Кипрский и Элладский Архиепископы.

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