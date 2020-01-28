Российские средства массовой информации серьёзно преувеличивают протестные настроения москвичей в связи со строительством новых храмов. На самом деле случаи реальных протестов против строительства церквей в Москве за девять лет реализации большой программы были единичными. Об этом заявил в ходе конференции «Строительство храмов — долг наследников Великой Победы» в рамках Рождественских чтений — 2020 депутат Госдумы, советник мэра Москвы и Патриарха Московского и всея Руси по строительству Владимир Ресин, сообщает ТАСС.

«К сожалению, до сих пор кое-где, возникают протесты против строительства храмов. Их озвучивает как агрессивно настроенная несистемная оппозиция, так и введённые в заблуждения граждане, полагающие, что мы лишим их доступа к паркам и скверам. Есть возможность переубедить их делом, наглядно. Успокоить опасения и доказать, что главная цель — сделать наш город удобным, комфортным и красивым. Удачные проекты благоустройства, выполненные при храмовых комплексах, станут неоспоримым аргументом», — сказал Ресин.

При этом он подчеркнул, что конфликтные ситуации при строительстве храмов в столицы были единичными — порядка трёх за девять лет реализации программы храмостроительства в Москве. По его словам, разрешать конфликты удавалось с помощью переговоров и разъяснений планируемых к постройке храмов, а многие, кто поначалу был против, нередко затем становились прихожанами в построенных храмах.

«Методы разные, надо убеждать [активистов]. В конце концов, где намечали, там и строим. Есть такие места, где мы сами переносили [строительство]. <…> Провокаторы были на улицах Бажова, Новомосковская, Лодочная. А теперь ни одного протеста, протестующие стали прихожанами», — сказал Ресин.

Ранее он сообщил, что около 110 храмов возведено в столице по программе храмостроительства в период с 2010 года по настоящее время. В ближайшие 10 лет в Москве планируется построить ещё 100 больших и малых храмов.

Русская линия