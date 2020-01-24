Русская линия
Сводка новостей от 24 января 2020

Болгария обвинила российских дипломатов в шпионаже
София выслал двух российских представителей из страны. Москва может ответить зеркально…

Карта БолгарииВласти Болгарии объявили персонами нон грата двух российских дипломатов, в отношении которого прокуратура ранее завела дело о шпионаже, сообщает ТАСС со ссылкой на данные посольства России в Болгарии.

«Посол России в Болгарии был приглашен в МИД Болгарии, где ему были вручены ноты об объявлении дипломата посольства персоной нон грата и объявлении сотрудника торгового представительства неприемлемым [лицом] в соответствии с Венской конвенцией. Никаких доказательств, подтверждающих осуществление ими деятельности, несовместимой с их статусом, представлено не было. Российская сторона оставляет за собой право на принятие ответных действий», — сообщили в посольстве.

В российском диппредставительстве подчеркнули, что считают решение болгарских властей распространить информацию о дипломатах в публичном пространстве до официального уведомления посольства «не соответствующим традиционно конструктивным отношениям между государствами».

Срок, в который российские дипломаты должны покинуть Болгарию, не уточняется.

Ранее 24 января прокуратура Болгарии объявила на своём сайте о начатых досудебных расследованиях в отношении двух российских дипломатов по делу о шпионаже. Прокуратура заявляет, что сферой их незаконной деятельности были выборы и энергетическая сфера.

В соответствии с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях уголовное производство против двух российских граждан остановлено, при этом прокуратура утверждает, что есть основания для их привлечения в качестве обвиняемых.

До этого скандала российско-болгарские отношения и без того нельзя было назвать позитивными. Они были омрачены отказом Болгарии от строительства «Южного потока» и затяжкой строительства «Балканского потока». Скажется ли новый скандал на реализации последнего проекта, пока неизвестно.

Русская линия

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