Планы Фанара по ликвидации Украинской Православной Церкви путём вливания её приходов в «ПЦУ» потерпели полный крах, однако Константинопольский Патриархат продолжает делать вид, что своим вмешательством в церковные дела на Украине он якобы исцелил раскол и объединил украинских верующих.

Правда, такой картине сильно мешают епископат и духовенство канонической Украинской Церкви, а потому на Фанаре считают, что их как бы не существует, хотя именно Блаженнейшего митрополита Онуфрия Поместные Православные Церкви продолжают считать митрополитом Киевским и всея Украины.

Но в Константинополе представляют мир несколько иначе. Не так давно Фанар выпустил ежегодник иерархии Православных Церквей за 2019 год «Επετηρίς του Οικουμενικού Πατριαρχείου», в котором имена Предстоятеля УПЦ Блаженнейшего Онуфрия, а также правящих архиереев УПЦ были напечатаны без указания их титулов и епархий. Соответствующий скриншот опубликовало издание «Духовний фронт України», сообщает СПЖ.

Титул Блаженнейшего Онуфрия указан не как ранее «Митрополит Киевский и всей Украины», а «Онуфрий, митрополит в Киеве». Аналогично, митрополит Днепропетровский и Павлоградский Ириней указан, как «Ириней, митрополит в Днепропетровске и Павлограде», митрополит Одесский Агафангел — «Агафангел, митрополит в Одессе».

Также имена архиереев УПЦ поставлены редакторами издания вперемешку с именами иерархов Русской Православной Церкви без указания, что они принадлежат к самоуправляемой Украинской Православной Церкви.

Впрочем, истинное положение дел от того, что на Фанаре стремятся сильнее сомкнуть глаза, чтобы не видеть того, что им видеть не хочет, не изменится. И никакие фанарские издания не смогут упразднить каноническую Украинскую Православную Церковь.

Вообще стоит отметить, что за годы после падения Константинополя в 1453 году фанариоты привыкли жить в виртуальной реальности, когда Константинопольский Патриархат и даже епископы у них есть, а реальной паствы и храмов нет. Константинопольский Патриарх с его длинными титулом есть, а Константинополя и всех тех городов, которые в нём перечисляются, давно уже нет и т. д. Потому можно их понять и простить, но следует всё же напомнить и известную поговорку: сколько не говори халва, во рту слаще не станет.

Русская линия