Глава Европейского еврейского конгресса заявил, что евреи в Европе больше не чувствуют себя в безопасности. Растёт антисемитизм и в США…

Евреи стремительно покидают Европу, и если ситуация не изменится, через 30 лет на континенте может не остаться ни одного еврея, заявил глава Европейского еврейского конгресса Вячеслав Моше Кантор, сообщает Интерфакс.

«Сегодня более 80% европейских евреев не чувствуют себя в безопасности в Европе, более 40% рассматривают возможность уехать из Европы», — сказал Кантор на Форуме памяти Холокоста в Иерусалиме.

По его словам, в последние годы Европу ежегодно покидают 3% живущих там евреев.

«Если задуматься об этой цифре, она означает, что такими темпами, после двух тысяч лет жизни в Европе, всего через 30 лет там не останется ни одного еврея. Если ситуация останется такой же, какая она сейчас, к 2050 году в Европе не останется еврейских сообществ», — подчеркнул президент ЕЕК.

В США, добавил он, 84% евреев отмечают, что уровень антисемитизма за последние пять лет возрос, 42% чувствуют себя менее безопасно, чем год назад. «Это недопустимо. Игнорирование роста антисемитизма означает потакание экстремизму. А история нам показывает, к чему это может привести», — сказал Кантор.

При этом глава Европейского еврейского конгресса не стал анализировать причины роста антиеврейских настроений. А они, в первую очередь, заключаются в том, что сама Европа в последние годы серьёзно меняется по составу своего населения.

Демографический кризис коренных европейских народов и наплыв в Европу мигрантов-мусульман с Ближнего Востока, помноженные на беззубую политику европейской толерантности, и приводят к тому, о чём говорит Кантор.

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