Население России на 1 января 2020 года составляло 146 млн 745,1 тыс. человек, сообщает Интерфакс со ссылкой на данные Росстата, которые представил предварительную оценку численности населения страны на начало года.

На 1 января 2019 года численность населения в РФ равнялась 146 млн 780,7 тыс. человек, на 1 января 2018 года — 146 млн 880,4 тыс. человек, на 1 января 2017 года — 146 млн 804,4 тыс. человек.

Таким образом, из данных Росстата следует, что население в России за 2019 год сократилось на 35,6 тыс. человек. В 2018 году население РФ снизилось на 99,7 тыс. человек, в 2017 году выросло на 76 тыс. человек. До 2018 года последний раз население в РФ сокращалось в 2008 году, а после него девять лет подряд росло.

Согласно предварительным данным Росстата, городское население на 1 января 2020 года составляло 109 млн 548,4 тыс. человек (109 млн 453,5 тыс. человек на 1 января 2019 года), сельское население — 37 млн 196,7 тыс. человек (37 млн 327,2 тыс. человек на 1 января 2019 года).

Стоит отметить, что в конце декабря 2019 года Росстат ухудшил прогноз численности населения в России. В среднем варианте нового прогноза население России снизится к началу 2036 года до 143 млн человек с нынешних 146,7 млн человек. Ещё год назад в этом сценарии сокращение численности населения РФ к 2036 году предполагалось до 144 млн человек.

В высоком сценарии предполагается рост населения, по новому прогнозу, к началу 2036 году до 150,1 млн человек (по прогнозу год назад предполагался рост в этом сценарии до 153,2 млн человек. Высокий сценарий обычно предполагает принятие существенных дополнительных мер поддержки рождаемости (в послании президента РФ Федеральному собранию в январе как раз были озвучены ряд новых мер по поддержке демографии).

В низком сценарии, согласно прогнозу Росстата, население России к началу 2036 года сократится до 134,3 млн человек (по прогнозу год назад — 138,1 млн человек). «Низкий вариант прогноза рассчитан при условии, что рождаемость будет падать, а миграционный приток будет уменьшаться», — отмечалось в комментариях ведомства. Ожидаемая продолжительность жизни в низком варианте прогноза вырастет с 73,31 лет по итогам 2019 года году до 75,40 лет к концу 2035 года.

В 2020 году уточнения демографического прогноза не будет, так как в год проведения переписи это уточнение не производится. Следующий демографический прогноз Росстат представит уже в 2021 году на основе данных Всероссийской переписи населения 2020 года.

Русская линия