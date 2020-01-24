22 января 2020 года в городе Никшич состоялось расширенное заседание Епископского совета Сербской Православной Церкви в Черногории, в ходе которого члены Совета подготовили обращение в Конституционный суд страны с требованием признать незаконным принятый ранее антицерковный закон, сообщает СПЖ со ссылкой на сайт Черногорско-Приморской митрополии.

Окончательный вариант обращения в суд члены Совета сформировали после проведения серьёзных консультаций с широкой группой экспертов-юристов. Цель обращения — инициировать рассмотрение вопроса о соответствии дискриминационного закона «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин» нормам Конституции Черногории.

Группа юристов провела кропотливую работу и обдумала также ряд правовых мер для устранения негативных последствий дискриминационного закона не только для Церкви, но и для всего черногорского общества.

Члены Епископского совета обратили внимание, что Конституционный суд имеет право инициировать проверку конституционности данного законодательного акта. Особенно если учесть явные противоречия между его положениями относительно религиозных общин и Конституцией Черногории, добавили иерархи СПЦ.

«Как объявлено, инициатива (проверки антицерковного закона Конституционным судом — Ред.) будет представлена в ближайшее время», — заключили члены Епископского совета.

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