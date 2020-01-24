22 января 2020 года по инициативе Российского военно-исторического общества в селе Шкинь Коломенского района Московской области состоялась торжественная церемония открытия и освящения обелиска, посвященного русскому дворянскому роду Бибиковых, многие из представителей которого верой и правдой служили царской России, передает ТАСС.

«Мы сегодня открываем памятник не только конкретному человеку, мы открываем памятник целому роду, который известен со времен Царя Ивана III <…> Среди Бибиковых были десятки генералов, фельдмаршалов, герои многочисленных войн, генерал-губернаторы, люди, много сделавшие для освоения и благоустройства не только нашей страны, но и Малороссии <…> Я благодарю всех, кто участвовал в создании этого памятника, и желаю им успехов», — сказал председатель РВИО Владимир Мединский.

Обелиск освятил митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий. Владыка отметил, что открытие монумента является символическим явлением возрождения Святой Руси, ведь сегодня «в наших воспоминаниях и молитвах соединяются все предки минувших веков, которые жили и служили великой России».

В церемонии открытия также приняли участие министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев, руководитель Федеральной таможенной службы Владимир Булавин и другие гости.

Как отметил глава МВД РФ Владимир Колокольцев, в ходе поисковых работ на Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге было установлено место захоронения пяти министров внутренних дел Российской империи, в их числе и Дмитрий Гаврилович Бибиков. «На сегодняшний день известны места захоронения 20 из 56 ушедших из жизни министров, поэтому мемориальная работа должна быть продолжена», — сказал Колокольцев.

Памятник установлен Российским военно-историческим обществом. Идея скульптурной композиции высотой 9,5 м предложена архитекторами Константином Фоминым и Ольгой Бурлаковой. Колонну из белокаменных блоков завершает бронзовый герб рода Бибиковых.

Усадьба Шкинь принадлежала Георгиевскому кавалеру, участнику Русско-турецкой войны 1768 — 1774 годов, генерал-майору Гаврилу Ильичу Бибикову. На его средства в конце XVIII века в Шкини был возведен величественный храм Сошествия Святого Духа на Апостолов. В 1936 году храм был закрыт, но в 1990-е годы началось постепенное восстановление святыни.

Бибиковы — русский дворянский род из тверских бояр. Множество выходцев из этого семейства занимали высокие государственные посты. Алексей Юрьевич Бибиков был генерал-рекетмейстером и пользовался особым доверием Императора Петра I. Иван Иванович Бибиков был правителем Малороссии, а Дмитрий Гаврилович Бибиков по праву считается основателем российской таможенной службы.

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