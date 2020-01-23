Администрация поселка Мезмай взыщет с сироты за спиленное им дерево 66 тысяч рублей. В тюрьму Василия Попкова решили всё же не сажать…

Простым российским гражданам необходимо учитывать, что если они по какому-либо поводу или малейшей провинности попадут в жернова бездушной чиновничьей машины, то остановить её будет практически невозможно. По опыту можно сказать, что исправить ситуацию может только лично президент России Владимир Путин, и то, если вам удастся задать ему прямой вопрос во время большой пресс-конференции и пожаловаться на происходящую несправедливость.

Так, благодаря вмешательству общественности чиновники Апшеронского района Краснодарского края решили всё же не сажать сироту Василия Попкова на 4 года в тюрьму за то, что тот спилил на дрова дерево во дворе школы. После публикаций по этому поводу в прессе и возмущения местных жителей чиновники быстро сообразили, что так и до «большой пресс-конференции Путина» не далеко и тут же согласились на «примирение сторон», хотя ранее категорически от этого отказывались.

В результате неожиданно проснувшегося у чиновников милосердия 24-летнего Василия Попкова в тюрьму решили не сажать, а всего лишь обязать его выплатить за полученные им самовольно «дрова» 66 тысяч рублей. Цены за «дрова» у администрации Апшеронского района, надо сказать, очень недешёвые, но в ситуации, когда справедливость в России можно найти только лично у Владимира Путина, стоит радоваться и тому, что Василия Попкова не упекли в тюрьму. Ведь таких дел в нашей стране полно.

Соответствующее решение по просьбе представителей местной Администрации уже принял Апшеронский районный суд, сообщает РИА Новости. Теперь сироте Попкову остаётся найти где-то 66 тысяч рублей, чтобы расплатиться «за всё хорошее» с родным государством. Может быть, найдётся среди россиян какой-то сердобольный благотворитель, который поможет ему в этом непростом деле?

Русская линия