Иерусалим в последнее время стал местом притяжения не только многочисленных паломников, но и мировых лидеров, и не только потому, что в Израиле проходят памятные мероприятия в честь Холокоста, но и потому, что Святой Град по сути в эти месяцы стал центром мирового Православия. Ведь именно здесь сегодня решается вопрос о том, быть ли Константинопольскому Патриарху Варфоломею властным руководителем всех Поместных Церквей или же остаться «первым среди равных», которого при этом может поправить Иерусалимским собрат.

Ранее Иерусалимский Патриарх Феофил выступил с инициативой созыва совещания Предстоятелей Поместных Церквей в Иордании, чтобы обсудить кризис в мировом Православии из-за действий Фанара на Украине. Само по себе это предложение вызвало серьёзное раздражение у Константинопольского Патриарха Варфоломея, что уж говорить о его настроении, если это собрание всё же состоится. А ведь совещание намечено на февраль 2020 года и до него осталось совсем немного.

Очевидно, что сегодня все возможные усилия Константинополя направлены на то, чтобы сорвать собрание в Иордании.

В этом свете необходимо рассматривать и антисербские действия Патриарха Варфоломея в Северной Македонии, а также одновременную поддержку Фанаром Сербской Церкви в Черногории. С одной стороны на примере Македонии фанариоты показывает Сербскому Патриархату, что будет, если Сербский Патриарх всё же примет участие в Иорданском совещании, а с другой — обещают ему всевозможную помощь и поддержку, если он проигнорирует приглашение Патриарха Феофила.

Однако, одних церковных усилий в этом нелегком деле срыва собрания Предстоятелей представителям Константинополя кажется мало, и в ход с их стороны уже идут и призывы греческих политиков, которые начали навещать Иерусалимского Патриарха и требовать от него признать власть Фанара, как это сделала Элладская Православная Церковь. Буквально с такими словами обратился сегодня к Патриарху Феофилу президент Греции Прокопис Павлопулос, сообщает СПЖ со ссылкой на греческое издание «Ромфея».

«Мы с нетерпением ожидаем, приведя в качестве главного примера Церкви Греции, вашей полной поддержки Вселенского Патриархата Константинополя и Вселенского Патриарха Варфоломея в его борьбе за представительство и поддержку православного христианства, особенно в эти трудные и неспокойные времена», — заявил Павлопулос.

В завершение своей речи греческий президент заверил главу Иерусалимского Патриархата, что государственная власть Греции находится на его стороне и поддерживает борьбу Иерусалимской Православной Церкви за принципы и ценности Православия.

Как отреагировал на эти слова Патриарх Феофил, не сообщается. Однако, пока информации о том, что Иерусалимский Патриархат решил отказаться от созыва собрания Предстоятелей, не поступало. Это значит, что в Иерусалиме всё ещё намерены указать Патриарху Варфоломею, что он «первый по чести», но никак не «первый без равных», как думают на Фанаре.

Русская линия