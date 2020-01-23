ЦРУ опубликовало архивные данные о Бандере, назвав его фашистом и агентом Гитлера…

США, при всей их поддержке Украины, очень не нравится, что в Киеве прославляют такие одиозные личности, как Степан Бандера (организации, которые он возглавлял, запрещены в России). Дональд Трамп считает истинными союзниками США евреев и поляков, а отнюдь не украинских националистов, а потому в мемориальные дни Холокоста ЦРУ опубликовало нелицеприятные данные, касающиеся украинских националистов и их лидера Бандеры.

В открытый доступ была, в частности, выложена справка за 1951 год. Публикация названа «Степан Бандера и Украинское государство в 1941 году», в ней кратко рассказывается о деятельности украинских националистов и совершенных ими преступлениях, сообщает РИА Новости.

«30 июня 1941 года украинский фашист и профессиональный агент Гитлера Степан Бандера (агентурная кличка Консул 2) провозгласил во Львове воссоздание государства Западная Украина», — сообщается в документе.

Автор отмечает, что за пять недель существования «государства» Бандеры было уничтожено 5 тысяч украинцев, 15 тысяч евреев и несколько тысяч поляков.

Оставленная под документом подпись гласит, что он рассекречен согласно «Закону о разоблачении нацистских военных преступников».

Бандера был лидером украинских националистов, на счету которых множество военных преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения Волыни в 1943 году.

Зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами. Кроме того, бандеровцы принимали участие в боях против СССР.

После войны Бандера продолжил свою деятельность на территории Западной Германии. Он руководил террористической деятельностью украинских националистов на территории СССР. В период холодной войны украинские националисты активно использовались спецслужбами западных стран в борьбе против Советского Союза.

Утверждается, что Бандера был отравлен агентом КГБ 15 октября 1959 года в Мюнхене. Похоронен 20 октября 1959 года на мюнхенском кладбище Вальдфридхоф.

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