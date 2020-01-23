Настоятель Десятинного монастыря Киева был незаконно лишён гражданства и выдворен из Украины при власти Порошенко…

22 января 2020 года Шестой апелляционный суд Украины принял решение, согласно которому Государственная миграционная служба Украины в Волынской области обязана вернуть украинское гражданство иерарху УПЦ епископу Гедеону (Харону), сообщает СПЖ со ссылкой на интернет-издание «Українська правда».

Апелляционный суд также признал, что Миграционная служба не имела права отменять решение о получении владыкой Гедеоном гражданства по территориальному происхождению соответствии с частью 1 статьи 8 Закона Украины «О гражданстве Украины».

Несмотря на то, что решение суда по апелляционному иску епископа Гедеона вступило в силу в день принятия, Миграционная служба ещё может опротестовать его. Но будет ли она это делать, неизвестно.

13 февраля 2019 года епископа Гедеона депортировали из Украины после его визита в США, где он провёл рабочую встречу с конгрессменами. В ходе встречи епископ Гедеон широко осветил ситуацию, связанную с нарушением прав верующих украинцев, а также рассказал о массовых захватах храмов УПЦ, избиениях верующих и гонениях на священнослужителей со стороны радикальных организаций. После этого, 18 февраля 2019 года, председатель СБУ Василий Грицак сообщил, что викарию Киевской митрополии запретили въезжать на территорию Украины, т.к. тот якобы имеет 3 паспорта.

Позднее владыка Гедеон подал иск против управления Государственной миграционной службы в Волынской области. Иерарх потребовал признать незаконным решение управления Миграционной службы от 21 июня 2018 года, которым его лишили гражданства Украины.

Окружной административный суд Киева начал производство по делу 23 апреля 2019 года. Спустя 4 месяца, 19 сентября 2019 года, суд принял решение в пользу иерарха УПЦ и постановил не только вернуть ему гражданство, но и возместить финансовые затраты на судебный спор.

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