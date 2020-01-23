22 января 2020 года председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион, находящийся в Израиле по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, посетил Иерусалимскую Патриархию, где встретился с Блаженнейшим Патриархом Святого Града Иерусалима и всей Палестины Феофилом III, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

Во встрече приняли участие начальник Русской духовной миссии в Иерусалиме архимандрит Александр (Елисов), заведующий Сектором протокола ОВЦС игумен Феофан (Лукьянов), заместитель начальника Миссии иеромонах Дометиан (Маркарян), секретарь ОВЦС по межправославным отношениям протоиерей Игорь Якимчук, казначей Миссии иеромонах Афанасий (Букин). Со стороны Иерусалимского Патриархата участвовал архиепископ Константинский Аристарх.

Блаженнейший Патриарх Феофил рассказал гостям о праздновании Богоявления в Иерусалимской Православной Церкви и ситуации в ближневосточном регионе.

В ходе беседы был также затронут широкий круг вопросов, представляющих взаимный интерес. Стороны, в частности, не могли не обсудить вопрос созыва Всеправосавного совещания Предстоятелей Поместных Православных Церкви в Иордании в связи с кризисом в мировом Православии из-за украинского вопроса.

Как известно, Константинопольский Патриарх Варфоломей выступил против такого совещания, однако, как отметил владыка Иларион накануне своего отъезда в Израиль, собрание Предстоятелей может состояться даже если не все Поместные Церкви решатся принять в нём участие.

Русская линия