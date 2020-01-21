Российские власти в последние годы очень много говорят о борьбе с коррупцией, причём на фоне этих заявлений силовики смогли посадить в тюрьму даже министра Улюкаева. Однако, стоит признать, что такие случаи всё же довольно редки, а коррупция в России как процветала, так и процветает.

Опыт российских правоохранителей показал, что возбуждать уголовные дела против олигархов или журналистов (дело Голунова) вещь для них самих небезопасное. А потому трудовые будни российской правоохранительной системы составляют уголовные дела против тех, кто менее всего защищён.

Характерный случай в этом плане произошёл в Краснодарском крае, где сироту судят за расчищенный от сухостоя двор школы. Власти города Апшеронска сочли, что распилив на дрова два упавших дерева, Василий Попков совершил хищение имущества в крупном размере и оценили деревья в 66 тысяч рублей (для сравнения в Москве уже наколотые берёзовые дрова стоят 2 тысячи за куб).

В марте 2019 года на территории СОШ № 27 посёлка Мезмай Апшеронского района рухнули два дерева. Они перегородили тропинку, ведущую к зданию школы. Живший по соседству сирота Василий Попков решил расчистить дорогу. Он взял из сарая бензопилу и распилил поваленные деревья, сообщает ИА «Общественная служба новостей».

Расчистив двор от валежника и веток, Василий Попоков, не задумываясь, перенёс их к себе во двор. По разумению парня школе всё равно они были не нужны, ведь котельная отапливалась углём. А ему дрова пригодились.

Этим «преступлением» очень скоро заинтересовался местный участковый, который в итоге решил привлечь сироту к уголовной ответственности за незаконную рубку и хищение государственного имущества.

О том, что повреждённые деревья необходимо было спилить, ведь они создавали угрозу жизни и здоровью школьников и прохожих, правоохранителей не интересует. Ведь это дело им ничем не грозило, и они категорически отказались его закрывать.

Впрочем, теперь, когда дело было передано в суд и получило серьёзную общественную огласку, есть надежда, что Василия Попкова всё же не посадят в тюрьму, а дело будет закрыто за отсутствием состава преступления.

В защиту Василия уже вступились местные жители. Они дали показания, что деревья были сломаны ветром и действительно мешали проходу. Жители посёлка собрали 42 подписи в поддержу обвиняемого. Поддержать сироту приехали многие жители посёлка Мезмай. В то же время экспертиза показала, что одно дерево было сухостойным, а второе — гнилым и «биологически обречённым».

В четверг, 16 января в районном суде Апшеронска состоялось первое рассмотрение дела Василия Попкова. Однако на суд почему-то не явились свидетели со стороны обвинения, и дело отложили до 22 января.

Русская линия