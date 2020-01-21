Мутко, Козак, Васильева, Коновалов и Мединский не вошли в правительство Мишустина
Стал известен состав нового кабинета министров России…
15 января 2020 года премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что правительство уходит в отставку. Такое решение он объяснил желанием дать президенту возможность реализовать все предложенные в послании Федеральному собранию идеи. Новым председателем правительства стал Михаил Мишустин, до этого возглавлявший Федеральную налоговую службу. Сегодня стало известно, кто войдёт, а кто нет, в состав нового кабинета министров, сообщает РБК.
В состав нового правительства не вошли:
— Вице-премьер Виталий Мутко, отвечавший с 2018 года за вопросы строительства и регионального развития. В составе правительства он был с 2008 года, до 2016 года он был министром спорта.
— Вице-премьер Дмитрий Козак. Впервые вошел в состав правительства в 1999 году в должности руководителя аппарата — министра. Позже он ушел работать в администрацию президента. В 2007 году он стал министром регионального развития, с 2008 года — заместитель председателя правительства. Отвечал за проведение зимней Олимпиады в Сочи, позже занимался вопросами, связанными с новыми субъектами России — Крымом и Севастополем. С 2018 года отвечал за ТЭК и промышленность.
— Вице-премьер Максим Акимов, на должности с 2018 года. В его сферу ответственности входили цифровизация экономики, транспорт и связь.
— Вице-премьер Ольга Голодец. Она работала в правительстве с 2012 года и отвечала вначале за социальную сферу, а после 2018 года — за вопросы культуры, спорта и туризма.
— Алексей Гордеев, вице-премьер по вопросам сельского хозяйства. Он работал на должности с 2018 года.
— Министр просвещения Ольга Васильева. Она в 2016 году стала министром образования и науки, с 2018 года — министр просвещения (первая женщина на подобной должности в России).
— Владимир Мединский занимал пост министра с мая 2012 года, войдя в правительство Дмитрия Медведева сразу после его формирования. Мединского не было на встрече Мишустина с исполняющими обязанности членов правительства 17 января.
— Министр экономического развития Максим Орешкин — возглавил министерство в 2016 году. До этого работал в Минфине, где прошел путь от поста главы департамента до замминистра.
— Министр здравоохранения Вероника Скворцова. Она также занимала пост с 2012 года.
— Министр труда и социальной защиты Максим Топилин, занимал пост с 2012 года.
— Министр спорта Павел Колобков занимал пост с 2016 года. До этого работал на должности заместителя министра. В прошлом — спортсмен, фехтовальщик, олимпийский чемпион.
— Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков. Возглавил министерство в 2018 году. До этого работал в Минэкономразвития, а позже — в аппарате правительства России.
— Министр юстиции Александр Коновалов. Возглавил ведомство в 2008 году. До этого работал полпредом президента в Приволжском федеральном округе.
Вошли, но в другой должности:
— Вице-премьер Константин Чуйченко, отвечающий за реализацию регуляторной реформы. Его предложили назначить министром юстиции, он лишился поста вице-премьера.
Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов. Должность первого вице-премьера он потеряет, но сохранит пост главы Минфина.
Сохранили свои посты:
Денис Мантуров, министр промышленности и торговли
Евгений Дитрих, министр транспорта
Владимир Якушев, министр строительства и ЖКХ
Дмитрий Кобылкин, министр природных ресурсов и экологии
Сергей Лавров, министр иностранных дел
Сергей Шойгу, министр обороны
Александр Новак, министр энергетики
Владимир Колокольцев, глава МВД.
Александр Козлов, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики
Дмитрий Патрушев, министр сельского хозяйства
Евгений Зиничев, глава МЧС.
Новые люди в правительстве:
Андрей Белоусов — первый вице-премьер. Помощник президента РФ возвращается в правительство страны. В 2012—2013 годах Белоусов возглавлял министерство экономического развития, а затем перебрался в Кремль.
Дмитрий Григоренко — руководитель аппарата правительства. Григоренко был заместителем Мишустина, когда тот возглавлял Федеральную налоговую службу.
Марат Хуснуллин — вице-премьер по строительству. Преемником Виталия Мутко стал заместитель мэра Москвы Сергея Собянина.
Алексей Оверчук — вице-премьер. Раньше работал заместителем Мишустина в Федеральной налоговой службе.
Виктория Абрамченко — вице-премьер. В правительство переходит руководитель Росреестра.
Дмитрий Чернышенко — вице-премьер по спорту. Глава «Газпром-медиа» заменит Ольгу Голодец.
Михаил Мурашко — министр здравоохранения. Сменщик Вероники Скворцовой ранее возглавлял Росздравнадзор.
Ольга Любимова — министр культуры. Ранее она была подчинённой Мединского, занимая пост директора департамента кинематографии.
Сергей Кравцов — министр просвещения. Ранее он занимал пост главы Рособрнадзора.
Олег Матыцин — министр спорта. Матыцин — бывший ректор Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма.
Максим Решетников — министр экономического развития. Преемник Максима Орешкина ради работы в правительстве РФ покинул пост губернатора Пермского края.
Максут Шадаев — министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. На этот пост он переходит из «Ростелекома», где был вице-президентом.
Валерий Фальков — министр науки. Пришёл в правительство с поста ректора Тюменского госуниверситета.
Антон Котяков — министр труда. Был заместителем министра финансов РФ.
Главной целью нового кабинета министров заявлено повышение экономического роста в России и улучшение благосостояния граждан.