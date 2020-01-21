Мутко, Козак, Васильева, Коновалов и Мединский не вошли в правительство Мишустина

15 января 2020 года премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что правительство уходит в отставку. Такое решение он объяснил желанием дать президенту возможность реализовать все предложенные в послании Федеральному собранию идеи. Новым председателем правительства стал Михаил Мишустин, до этого возглавлявший Федеральную налоговую службу. Сегодня стало известно, кто войдёт, а кто нет, в состав нового кабинета министров, сообщает РБК.

В состав нового правительства не вошли:

— Вице-премьер Виталий Мутко, отвечавший с 2018 года за вопросы строительства и регионального развития. В составе правительства он был с 2008 года, до 2016 года он был министром спорта.

— Вице-премьер Дмитрий Козак. Впервые вошел в состав правительства в 1999 году в должности руководителя аппарата — министра. Позже он ушел работать в администрацию президента. В 2007 году он стал министром регионального развития, с 2008 года — заместитель председателя правительства. Отвечал за проведение зимней Олимпиады в Сочи, позже занимался вопросами, связанными с новыми субъектами России — Крымом и Севастополем. С 2018 года отвечал за ТЭК и промышленность.

— Вице-премьер Максим Акимов, на должности с 2018 года. В его сферу ответственности входили цифровизация экономики, транспорт и связь.

— Вице-премьер Ольга Голодец. Она работала в правительстве с 2012 года и отвечала вначале за социальную сферу, а после 2018 года — за вопросы культуры, спорта и туризма.

— Алексей Гордеев, вице-премьер по вопросам сельского хозяйства. Он работал на должности с 2018 года.

— Министр просвещения Ольга Васильева. Она в 2016 году стала министром образования и науки, с 2018 года — министр просвещения (первая женщина на подобной должности в России).

— Владимир Мединский занимал пост министра с мая 2012 года, войдя в правительство Дмитрия Медведева сразу после его формирования. Мединского не было на встрече Мишустина с исполняющими обязанности членов правительства 17 января.

— Министр экономического развития Максим Орешкин — возглавил министерство в 2016 году. До этого работал в Минфине, где прошел путь от поста главы департамента до замминистра.

— Министр здравоохранения Вероника Скворцова. Она также занимала пост с 2012 года.

— Министр труда и социальной защиты Максим Топилин, занимал пост с 2012 года.

— Министр спорта Павел Колобков занимал пост с 2016 года. До этого работал на должности заместителя министра. В прошлом — спортсмен, фехтовальщик, олимпийский чемпион.

— Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков. Возглавил министерство в 2018 году. До этого работал в Минэкономразвития, а позже — в аппарате правительства России.

— Министр юстиции Александр Коновалов. Возглавил ведомство в 2008 году. До этого работал полпредом президента в Приволжском федеральном округе.

Вошли, но в другой должности:

— Вице-премьер Константин Чуйченко, отвечающий за реализацию регуляторной реформы. Его предложили назначить министром юстиции, он лишился поста вице-премьера.

Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов. Должность первого вице-премьера он потеряет, но сохранит пост главы Минфина.

Сохранили свои посты:

Денис Мантуров, министр промышленности и торговли

Евгений Дитрих, министр транспорта

Владимир Якушев, министр строительства и ЖКХ

Дмитрий Кобылкин, министр природных ресурсов и экологии

Сергей Лавров, министр иностранных дел

Сергей Шойгу, министр обороны

Александр Новак, министр энергетики

Владимир Колокольцев, глава МВД.

Александр Козлов, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики

Дмитрий Патрушев, министр сельского хозяйства

Евгений Зиничев, глава МЧС.

Новые люди в правительстве:

Андрей Белоусов — первый вице-премьер. Помощник президента РФ возвращается в правительство страны. В 2012—2013 годах Белоусов возглавлял министерство экономического развития, а затем перебрался в Кремль.

Дмитрий Григоренко — руководитель аппарата правительства. Григоренко был заместителем Мишустина, когда тот возглавлял Федеральную налоговую службу.

Марат Хуснуллин — вице-премьер по строительству. Преемником Виталия Мутко стал заместитель мэра Москвы Сергея Собянина.

Алексей Оверчук — вице-премьер. Раньше работал заместителем Мишустина в Федеральной налоговой службе.

Виктория Абрамченко — вице-премьер. В правительство переходит руководитель Росреестра.

Дмитрий Чернышенко — вице-премьер по спорту. Глава «Газпром-медиа» заменит Ольгу Голодец.

Михаил Мурашко — министр здравоохранения. Сменщик Вероники Скворцовой ранее возглавлял Росздравнадзор.

Ольга Любимова — министр культуры. Ранее она была подчинённой Мединского, занимая пост директора департамента кинематографии.

Сергей Кравцов — министр просвещения. Ранее он занимал пост главы Рособрнадзора.

Олег Матыцин — министр спорта. Матыцин — бывший ректор Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма.

Максим Решетников — министр экономического развития. Преемник Максима Орешкина ради работы в правительстве РФ покинул пост губернатора Пермского края.

Максут Шадаев — министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. На этот пост он переходит из «Ростелекома», где был вице-президентом.

Валерий Фальков — министр науки. Пришёл в правительство с поста ректора Тюменского госуниверситета.

Антон Котяков — министр труда. Был заместителем министра финансов РФ.

Главной целью нового кабинета министров заявлено повышение экономического роста в России и улучшение благосостояния граждан.

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