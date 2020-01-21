Делегация Болгарской Православной Церкви во главе с митрополитом Старозагорским Киприаном несколько дней назад приехала в Москву и приняла участие в праздничном богослужении по случаю праздника Крещения Господня в Богоявленском кафедральном соборе в Елохове, сообщает РИА Новости.

Визит болгарского духовенства проходил на фоне непростой ситуации в мировом Православии, а также в самой Болгарской Церкви, которая оказалась разделённой по вопросу о действиях Фанара на Украине.

Приветствуя делегацию православных болгар на братской трапезе, Патриарх Кирилл отметил, что «никогда и никакой силой не исторгнуть из памяти сердец русского народа любовь к болгарскому народу».

«И думаю, что никогда не исторгнуть из сознания, памяти лучших сынов и дочерей болгарского народа любовь, уважение и благодарность к русскому народу, который действительно принёс огромные жертвы для того, чтобы избавить братскую Болгарию от иноземного и иноверного ига», — заявил Предстоятель Русской Церкви.

«Дай Бог, чтобы наши отношения укреплялись, чтобы они содействовали, в том числе, и межправославным отношениям», — добавил Патриарх Кирилл.

Как ни странно отношения Русской и Болгарской Православных Церквей охладились после того, как Святейший Патриарх Кирилл посетил Софию как почётный гость во время празднований независимости Болгарии. Тогда Предстоятель Русской Церкви не сдержался и выразил недовольство тем, что болгарские власти склонны приписывать освобождение Болгарии от турецкого ига европейским народам в целом, а не России.

В результате визит был омрачён возникшей дискуссией. И хотя Болгарский Патриарх Неофит не стал высказываться на эту тему, в Болгарской Патриархии не могли быть довольны претензиями Предстоятеля Русской Православной Церкви.

Вслед за этим в мировом Православии возник кризис из-за вторжения Фанара на территорию Украины, но Болгарская Православная Церковь, имеющая с Константинопольским Патриархатом непростые отношения, всё же не стала поддерживать Украинскую Православную Церковь, а заняла нейтральную позицию. Не исключено, что в данном случае сыграл роль именно неудачный визит Патриарха Кирилла в Софию.

Таким образом, Болгарская Православная Церковь до настоящего времени официально так и не высказалась по поводу создания «ПЦУ». Официально «украинский вопрос» до сих пор изучает специально созданная в Болгарской Церкви комиссия (эту комиссию возглавляет именно владыка Киприан), Синод БПЦ пока не выносил суждения по данной теме и, в частности, не давал оценки действиям Константинополя.

Русская линия