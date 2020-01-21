Церковная область в настоящее время объединяет 67 монастырей, приходов и общин. Ещё 48 общин не пожелали возвращаться в Московский Патриархат…

Опубликован список вошедших в состав Русской Православной Церкви храмов и монастырей Русского Экзархата в Западной Европе

Архиепископия православных церквей русской традиции в Западной Европе на конец 2019 года опубликовала на своём сайте статистику приходов, вернувшихся осенью под юрисдикцию Русской Православной Церкви, сообщает Благовест-инфо.

В ноябре 2018 года — на тот момент, когда Константинопольский Патриарх, в ведении которого эта область находилась с 1931 года, решил её упразднить, — в архиепископии было 115 монастырей, приходов и общин.

В сентябре 2019 года большая часть верующих архиепископии высказалась за воссоединение с Московским Патриархатом, однако значительная часть общин осталась под юрисдикцией Константинополя или перешла в другие Поместные Церкви.

На декабрь 2019 года архиепископия объединяла 67 монастырей, приходов и общин, что составляет 58% от 115 единиц, насчитывавшихся год назад. Как отмечает американский исследователь Питер Андерсон, эта цифра с точностью соответствует проценту голосов за воссоединение с Москвой, поданных в ходе общего собрания архиепископии, которое состоялось в Париже 14 сентября 2019 года. За вхождение в состав Русской Православной Церкви проголосовало тогда 58% участников собрания.

На конец 2019 года в Западноевропейской архиепископии состояли:

Монастырь преп. Силуана близ города Манс (Франция);

Скит Сент-Фуа (Сен-Жюльен-де-Пуэн, Франция);

Православное братство св. Михаила (Лиссак, Франция);

Свято-Сергиевский богословский институт (Париж).

Приходы и общины архиепископии распределены по благочиниям следующим образом:

Парижское северо-восточное благочиние:

Благочинный — протоиерей Андрей Дробот

Собор св. Александра Невского на Рю Дарю, Париж;

Молдавская община во имя Благовещения (совершающая богослужения в крипте собора);

Троицкий приход (также собирается в крипте собора);

Приход преп. Серия Радонежского, Париж;

Храм Христа Спасителя, Аньер;

Церковь преп. Серафима Саровского, Шелль;

Община свв. Димитрия, Марии и иже с ними пострадавших, Компьень/Сентин;

Церковь св. Николая, Кормей-ан-Паризи (старческий дом);

Приход Сретения, Сен-При;

Приход св. Николая, Труа.

Парижское юго-западное благочиние

Благочинный — протоиерей Никола Чернокрак

Церковь преп. Серафима Саровского и Покрова Божией Матери, Париж;

Церковь Введения Божией Матери, Париж;

Церковь Державной иконы Божией Матери и преп. Силуана, Шавиль;

Скит во имя Казанской иконы Божией Матери, Музене;

Приход Успения Божией Матери, Сент-Женевьев-де-Буа.

Благочиние Бретани

Благочинный — протоиерей Жан-Мишель Соннье

Богоявленская община, Брест;

Приход преп. Сергия Радонежского и свт. Вигора, епископа Байё, Кан-Коломбель;

Община св. Анны, Ланьон;

Община св. Бриока, Сен-Бриё и Динан.

Благочиние долины Луары и Пуату

Благочинный — протоиерей Филипп Майяр

Община Благовещения, Анжер;

Церковь св. Троицы, Монтаржис-Шалетт;

Приход Христа Спасителя, Орлеан;

Приход Троицы и св. Илария Пиктавийского, Пуатье

Церковь св. Мартина Милостивого; Тур.

Благочиние центральной Франции

Церковь св. Александр Невского, Ле-Крезо;

Церковь Воскресения Христова, Гренобль;

Приход свв. Алексия Южинского и матери Марии Парижской, Лион;

Приход Христа Спасителя и Успения, Виши.

Благочиние восточной Франции

Церковь Воскресения Христова, Бельфор;

Пустынь Всех святых, в земле Российской просиявших, Мурмелон;

Благочиние юго-восточной Франции

Благочинный — протопресвитер Иоанн Гейт

Приход св. Михаил Архангела, Канны;

Пустынь св. Иоанна, Динь;

Приход св. Гермогена, Марсель;

Церковь св. Георгия, Марсль;

Приход св. Елены и Честного Животворящего Креста, Монпелье.

Благочиние юго-западной Франции

Церковь св. Александра Невского и Покрова Божией Матери, Биарриц;

Приход иконы Божией Матери «Скоропослушница», Монтобан;

Церковь св. Николая, Тулуза.

Благочиние Германии

Благочинный — протоирей Михаэль Бук

Община преп. Сергия Радонежского, Альбштадт;

Община св. Мартина Турского, Балинген;

Община свв. Апостолов Петра и Павла, Карлсруэ;

Приход св. Александра Невского, Штутгарт.

Благочиние Великобритании

Приход св. архангела Гавриила, Глазго;

Приход св. Иоанна Богослова, Норвич;

Приход св. Анны, Нортгемптон;

Приход св. Албана, Сен-Олбан;

Скит св. Анны, Йорк.

Благочиние Италии

Благочинный — протоиерей Алексий Байков

Община св. Сильвестра, епископа Римского, Альцано-Ломбардо — Педренго

Приход иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», Брешиа;

Община св. Иоанна Златоуста, Бусто-Арзицио;

Церковь Рождества Христова и св. Николая, Флоренция;

Община Божией Матери Заступницы, Милан;

Приход св. Николая Чудотворца, Рим;

Церковь Христа Спасителя, св. Екатерины и преп. Серафим Саровского, Сан-Ремо.

Благочиние Бенилюкса

Благочинный — протоиерей Феодор Ван Дер Воорт

Приход св. Георгия Победоносца, Антверпен;

Приход свв. Жен-Мироносиц, Бреда;

Приход свв. апостолов Петра и Павла, Девентер;

Часовня св. Пантелеимона, Коллумерпомп;

Община свв. Вонифатия и Ксении Петербургской, Гаага;

Церковь свв. Александра Невского и Серафима Саровского, Льеж;

Церковь св. Николая, Лилль;

Приход свв. Иоанна Златоуста и Серватия Маастрихтского, Маастрихт;

Церковь свв. Пантелеимона и Николая, Брюссель.

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