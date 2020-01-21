Опубликован список вошедших в состав Русской Православной Церкви храмов и монастырей Русского Экзархата в Западной Европе
Церковная область в настоящее время объединяет 67 монастырей, приходов и общин. Ещё 48 общин не пожелали возвращаться в Московский Патриархат…
Архиепископия православных церквей русской традиции в Западной Европе на конец 2019 года опубликовала на своём сайте статистику приходов, вернувшихся осенью под юрисдикцию Русской Православной Церкви, сообщает Благовест-инфо.
В ноябре 2018 года — на тот момент, когда Константинопольский Патриарх, в ведении которого эта область находилась с 1931 года, решил её упразднить, — в архиепископии было 115 монастырей, приходов и общин.
В сентябре 2019 года большая часть верующих архиепископии высказалась за воссоединение с Московским Патриархатом, однако значительная часть общин осталась под юрисдикцией Константинополя или перешла в другие Поместные Церкви.
На декабрь 2019 года архиепископия объединяла 67 монастырей, приходов и общин, что составляет 58% от 115 единиц, насчитывавшихся год назад. Как отмечает американский исследователь Питер Андерсон, эта цифра с точностью соответствует проценту голосов за воссоединение с Москвой, поданных в ходе общего собрания архиепископии, которое состоялось в Париже 14 сентября 2019 года. За вхождение в состав Русской Православной Церкви проголосовало тогда 58% участников собрания.
На конец 2019 года в Западноевропейской архиепископии состояли:
Монастырь преп. Силуана близ города Манс (Франция);
Скит Сент-Фуа (Сен-Жюльен-де-Пуэн, Франция);
Православное братство св. Михаила (Лиссак, Франция);
Свято-Сергиевский богословский институт (Париж).
Приходы и общины архиепископии распределены по благочиниям следующим образом:
Парижское северо-восточное благочиние:
Благочинный — протоиерей Андрей Дробот
Собор св. Александра Невского на Рю Дарю, Париж;
Молдавская община во имя Благовещения (совершающая богослужения в крипте собора);
Троицкий приход (также собирается в крипте собора);
Приход преп. Серия Радонежского, Париж;
Храм Христа Спасителя, Аньер;
Церковь преп. Серафима Саровского, Шелль;
Община свв. Димитрия, Марии и иже с ними пострадавших, Компьень/Сентин;
Церковь св. Николая, Кормей-ан-Паризи (старческий дом);
Приход Сретения, Сен-При;
Приход св. Николая, Труа.
Парижское юго-западное благочиние
Благочинный — протоиерей Никола Чернокрак
Церковь преп. Серафима Саровского и Покрова Божией Матери, Париж;
Церковь Введения Божией Матери, Париж;
Церковь Державной иконы Божией Матери и преп. Силуана, Шавиль;
Скит во имя Казанской иконы Божией Матери, Музене;
Опубликован список вошедших в состав Русской Православной Церкви храмов и монастырей Русского Экзархата в Западной Европе Церковная область в настоящее время объединяет 67 монастырей, приходов и общин. Ещё 48 общин не пожелали возвращаться в Московский Патриархат...