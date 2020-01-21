Возглавлявший с 2012 года Минкультуры Владимир Мединский покинет пост министра. Кандидаткой на пост министра называют Ольгу Любимову, сейчас возглавляющую в Минкультуре департамент кинематографии, сообщает РБК со ссылкой на свои источники, близкие к аппарату правительства.

Мединский возглавил Минкультуры в 2012 году, когда своё правительство в первый раз сформировал премьер Дмитрий Медведев. В 2018 году Медведев, формируя новый кабинет, вновь предложил Мединскому должность министра культуры.

«На пенсию я точно не пойду, силы ещё есть, — отвечал в ноябре 2019 года Мединский на вопрос о своих планах, если ему придётся покинуть Минкультуры. — Мне до 2024 года ещё столько всего нужно сделать, я ещё могу минут десять перечислять только количество строек музеев и театров».

Православным верующим Мединский запомнился тем, что, несмотря на протесты, настаивал на показе кощунственного фильма «Матильда» в кинотеатрах, и в итоге премьера фильма всё же состоялась. За это Мединский лично будет отвечать перед Богом.

Вместе с тем, при Мединском культурная политика российских властей приобрела определённые очертания. Многое было сделано в плане увековечивания памяти выдающихся русских людей и установки памятников, действительно, достойным людям.

При непосредственном участии Мединского было создано Российское военно-исторической общество, которое инициировало и поддержало целый ряд полезных начинаний. Не все из них были удачны, но работа в этом направлении велась и весьма активно.

Сам Мединский до того, как стал министром, активно выступал за возвращение исторических названий российским улицам, однако эти взгляды министра, к сожалению, никак не отразились на деятельности культурного ведомства.

Что касается, Ольги Любимовой, то это дочь и.о. ректора Высшего театрального училища им. М.С. Щепкина Бориса Любимова, с января 2018 года возглавлявшая департамент кинематографии Минкультуры.

Закончив факультет журналистики МГУ и факультет театроведения ГИТИСа (РАТИ), Любимова с начала 2000-х работала на ТВ и специализировалась на православной тематике. В частности, делала программы «Ортодокс», «Православный календарь», «Русский взгляд с Иваном Демидовым».

«Я ненавижу, когда православные программы оформляют в духе „В гостях у сказки“ с тетей Валей — это то, что дискредитирует и уродует идею, — рассказывала в 2011 году Любимова. — Мы специально уходили от этого: никакой иконы с горящей лампадкой в студии. Я за то, что телевидение — это светская история, и надо её стараться решать соответствующим образом».

В 2015—2016 годах Любимова работала советницей в департаменте кинематографии Минкультуры, занимаясь вопросами документального кино. С 2016 года Любимова возглавляла дирекцию социальных и публицистических программ «Первого канала».

Задекларированный доход Любимовой в 2018 году — 2,4 млн руб. В декларации указано, что у неё двое несовершеннолетних детей.

Русская линия