Конференция в Берлине, в ходе который состоялся очередной раунд ливийских переговоров, к прорыву не привела, но Москва свою выгоду получила…

Введение российских войск в Сирию, а также активность Кремля на ливийском направлении, с непониманием и явной тревогой были восприняты в России. Эксперты гадали, зачем Кремлю втягиваться в эти непростые вооружённые конфликты, и единственное разумное объяснение этого состояло в том, что Москва таким образом пытается выйти из изоляции, организованной Западом в связи с событиями на Украине.

Впрочем, поначалу вмешательство Кремля в дела в Сирии, а затем и в дела в Ливии, вызывали лишь раздражение в Европе и США, и казалось, что российские руководители серьёзно просчитались. Изоляция таким образом лишь усиливалась.

Но в последнее время всё стало меняться. И теперь приходится признать, что с политической точки зрения стратегия Кремля оказалась правильной. На фоне явного разлада в отношениях США и Европы (в основном из-за жёстких антиевропейских действий Трампа), ведущие страны ЕС начали сближаться со ставшей влиятельным игроком на Ближнем Востоке Россией.

Ещё недавно сложно себе было представить, чтобы Владимир Путин поехал в Берлин и там его встречали не протестами, а улыбками и теплыми приветствиями. Однако, сегодня всё именно так, и это, несмотря на санкции и неразрешённый конфликт на Украине.

В последние дни Кремль умело разыграл свою «ливийскую карту», организовав в Москве первые переговоры ливийских лидеров и предложив Германии провести их второй раунд в Берлине. Для Меркель, накануне посетившей с неожиданным визитом Кремль, такое предложение Владимира Путина было на руку, и она с радостью и благодарностью за него ухватилась.

Сама Берлинская конференция и состоявшиеся в ходе неё ливийские переговоры в целом к серьёзным прорывам не провели, однако Германия стала центром, который принимает и координирует ливийское урегулирование, что в свете того, что в Ливии столкнулись интересы целого ряда европейских стран для Берлина было очень важно.

Немецкая газета Die Welt, известная своей антироссийской позицией, поспешила сообщить немецким гражданам, что Германия перехватила инициативу у России в Ливии и не дала Путину стать триумфатором на ливийском направлении, как это ему удалось в Сирии. Такая оценка указанного издания вполне ожидаема, но для Кремля как ни странно она тоже весьма приятна.

Дело в том, что для Владимира Путина гораздо важнее вновь «стать своим» в Европе, чем единолично решать ливийский конфликт. Ливийская политика Кремля направлена на то, чтобы решить свои проблемы со странами ЕС за счёт Ливии, а не наоборот. И в этом плане президент России добился своего — его вновь с радостью принимали в Германии, и в ходе конференции он позировал фотографам среди многих других мировых лидеров, которые охотно шли с ним на контакт.

При этом об Украине в Берлине никто не вспоминал, что вполне устраивает Москву.

Русская линия