Сербский архипастырь выразил надежду, что в украинском вопросе рано или поздно возобладает канонический порядок…

Один из наиболее авторитетных сербских архиереев митрополит Загребско-Люблянский Порфирий в своём недавнем интервью изданию «Вечерние новости» прокомментировал проблему отношений Сербской Церкви с Константинопольским Патриархатом после вторжения последнего в жизнь Православной Церкви на Украине, сообщает Православие.Ru.

Митрополит Порфирий подчеркнул, что отношение к этой проблеме выражено Сербской Православной Церковью соборно. Чёткая позиция Церкви состоит в том, «что нераскаявшиеся украинские раскольники не признаются даже членами Церкви, не говоря уже о признании нормальной автокефальной Православной Церковью».

«Мы действительно сожалеем и скорбим о разрушении единства святой Соборной Церкви. Нужно восстановить прежнюю благословенную любовь и единство святых Поместных Церквей Божиих. Нет ничего нужнее и драгоценнее любви, мира и единомыслия между нами братьями во Христе. Я уверен, что найдётся способ решить этот больной вопрос в духе святых канонов нашей Церкви», — подчеркнул владыка.

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