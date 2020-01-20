Русская линия
Сводка новостей от 20 января 2020

Митрополит Загребско-Люблянский Порфирий: Нераскаявшиеся украинские раскольники не признаются даже членами Церкви
Сербский архипастырь выразил надежду, что в украинском вопросе рано или поздно возобладает канонический порядок…

Митрополит Загребско-Люблянский ПорфирийОдин из наиболее авторитетных сербских архиереев митрополит Загребско-Люблянский Порфирий в своём недавнем интервью изданию «Вечерние новости» прокомментировал проблему отношений Сербской Церкви с Константинопольским Патриархатом после вторжения последнего в жизнь Православной Церкви на Украине, сообщает Православие.Ru.

Митрополит Порфирий подчеркнул, что отношение к этой проблеме выражено Сербской Православной Церковью соборно. Чёткая позиция Церкви состоит в том, «что нераскаявшиеся украинские раскольники не признаются даже членами Церкви, не говоря уже о признании нормальной автокефальной Православной Церковью».

«Мы действительно сожалеем и скорбим о разрушении единства святой Соборной Церкви. Нужно восстановить прежнюю благословенную любовь и единство святых Поместных Церквей Божиих. Нет ничего нужнее и драгоценнее любви, мира и единомыслия между нами братьями во Христе. Я уверен, что найдётся способ решить этот больной вопрос в духе святых канонов нашей Церкви», — подчеркнул владыка.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Восстанавливая разрушенную память
Власти Самары предлагают увековечить память Императора Александра I, Государя Александра II и Царя Александра III...

Митрополит Волоколамский Иларион: «Могу предположить, что Джуканович закончит, как Порошенко»
Глава ОВЦС МП прокомментировал начало гонений на Сербскую Православную Церковь в Черногории...

Антиохийский Патриархат намерен продолжать поиски похищенных в Алеппо архипастырей
В связи с публикацией в СМИ сообщений о том, что владыки могли быть убиты в 2016 году, Церковь опубликовала специальное заявление...

С больной головы на здоровую
Глава черногорских раскольников Дедеич заявил, что в Черногории начнётся гражданская война, если государство не отнимет храмы у Сербской Церкви...

Отошёл ко Господу протоиерей Георгий Ореханов
Отпевание проректора ПСТГУ состоится 22 января в московском храме святителя Николая Мирликийского в Кузнецкой Слободе...

Митрополит Загребско-Люблянский Порфирий: Нераскаявшиеся украинские раскольники не признаются даже членами Церкви
Сербский архипастырь выразил надежду, что в украинском вопросе рано или поздно возобладает канонический порядок...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы вспоминаем Царя Феодора Иоанновича, учредившего Патриаршество на Руси...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика