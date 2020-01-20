Если новый закон о свободе вероисповедания, который принят для того, чтобы изъять в Черногории все храмы Сербской Православной Церкви и передать их раскольникам, не будет реализован, в Черногории может начаться гражданская война. Об этом заявил глава черногорских раскольников «митрополит» Михаил Дедеич, сообщает СПЖ со ссылкой на Черногорскую общественную телерадиокомпанию RTCG.

«Для Сербской Православной Церкви Черногория — это не государство, а сербская провинция, а черногорцы — сербы, которых обманули», — сказал лидер черногорских раскольников, подчеркнув, что «сербы являются разрушительным фактором на Балканах и им следует немного спуститься на землю, потому что Великой Сербии больше нет».

По его мнению, церковная собственность является собственностью черногорского государства, к которому она сейчас возвращается. «Из 600 церквей и монастырей у нас нет ни одного, все они оккупированы Сербской Церковью, которая заботится не о церквях и монастырях, а о свержении власти в Черногории», — откровенно начал врать Дедеич.

Вместе с тем, глава раскольников не скрывает, что храмы изымаются у Сербской Церкви, чтобы передать их его сторонникам. Этим и движим Дедеич, который ищет аргументы, чтобы власти Черногории не останавливались на принятии закона, а начали применять силу против верующих Сербского Патриархата. В противном случае он угрожает началом гражданской войны.

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