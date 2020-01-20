Власти Самары выставили на общественное обсуждение реестр выдающихся личностей, память о которых предлагается увековечить в городе. Всего в список входит 257 персон. Среди них Император Александр I, посещавший Самару 8 сентября 1824 года, Государь Александра II, побывавший в городе 29 августа 1871 года во время путешествия по Волге, а также Царь Александр III, сообщает портал «Белая Россия».

В Администрации Самары напомнили, что в честь Александра II в Самаре были названы ремесленное училище и публичная библиотека. А в 1889 году по проекту Леонида Шервуда на Алексеевской площади установили памятник Императору. После революции, в 1927 году, бронзовую скульптуру Александра II снесли и поставили монумент революционеру Ленину.

Кроме того, власти предлагают увековечить память об Императоре Александре III. «Впервые он, будучи ещё Наследником Престола, приехал в Самару 22 июля 1869 года во время своего волжского путешествия. Также он побывал в Самаре в 1871 году во время визита со своим отцом, Императором Александром II», — объяснили в мэрии.

Что касается увековечивания памяти о Романовых, это может быть не только установка памятников и мемориальных досок, но и наименование улиц, площадей и других территорий, отметили в Администрации.

Замечания и предложения по данному поводу можно направлять до 22 января на электронную почту специалиста по информационному взаимодействию департамента культуры и молодежной политики Самары Ксении Альдебеневой. Телефон: 332−42−60. Утверждать реестр будет губернатор, сообщили в мэрии Самары.

Русская линия