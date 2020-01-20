В ночь на 20 января 2020 года на 58-м году жизни отошёл ко Господу профессор кафедры общей и русской церковной истории и канонического права, доктор церковной истории, доктор исторических наук, проректор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета по международной работе, клирик храма святителя Николая Мирликийского в Кузнецкой Слободе г. Москвы протоиерей Георгий Ореханов, сообщает Патриархия.Ru.

20 января в 16.00 в Никольском храме будет совершена панихида. Отпевание состоится в том же храме 22 января.

Отец Георгий Ореханов родился 2 мая 1962 года в Москве.

В 1984 году окончил механико-математический факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, в 1990 году — факультет психологии МГУ, в 1995 году — богословский факультет Православного Свято-Тихоновского богословского института (сейчас — Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет). С 1995 года преподавал на богословском факультете.

В 1998 году рукоположен в сан диакона, в 1999 году — в сан священника. С 1998 года — штатный клирик храма святителя Николая Мирликийского в Кузнецкой Слободе.

1 мая 2013 года Святейшим Патриархом Кириллом возведен в сан протоиерея.

Защитил в ПСТГУ диссертационную работу «Эволюция идеи собора и генезис представлений церковных реформаторов о структуре, месте и роли этого органа в церковной жизни» (на степень кандидата богословия), в Российском государственном социальном университете работу «Исторический контекст подготовки Поместного Собора Русской Православной Церкви и генезис церковно-реформаторского движения (1905−1906 гг.)» (на степень кандидата исторических наук)

30 июня 2010 года Святейший Патриарх Кирилл утвердил решение Ученого совета ПСТГУ о присуждении отцу Георгию степени доктора церковной истории за диссертацию «Русская Православная Церковь и Л.Н. Толстой: причины конфликта и его восприятие современниками».

24 февраля 2012 года в Ярославском государственном педагогическом университете им. К.Д. Ушинского защитил диссертацию «Историко-культурный контекст дихотомии „Русская Православная Церковь — Л.Н. Толстой“» (на степень доктора исторических наук).

Автор монографий: «На пути к Собору. Церковные реформы и первая русская революция» (2002), «Жестокий суд России: В.Г. Чертков в жизни Л.Н. Толстого» (2009), «Русская Православная Церковь и Л.Н. Толстой: восприятие конфликта современниками» (2010), «Лев Толстой. „Пророк без чести“. Хроника катастрофы» (2016), «„Духовность“: дискурс и реальность» (в соавторстве с К.А. Колкуновой, 2017).

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