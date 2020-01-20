Президент Черногории Мило Джуканович совершил большую ошибку, решив начать гонения на верующих Сербской Православной Церкви, и это может сказаться на его политической карьере таким же образом, как сказались гонения, учинённые на Украинскую Православную Церковь бывшим президентом Украины Петром Порошенко, заявил на телеканале «Россия 24» глава Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион, сообщает «Российская газета».

«Я могу предположить, что Джуканович закончит, как Порошенко. Потому что народ не прощает своим руководителям таких ошибок», — сказал митрополит Иларион, комментируя декабрьские решения парламента Черногории, утвердившего большинством голосов правящей коалиции закон «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин».

Закон этот вызвал сильную общественную реакцию и протесты. В Сербской Православной Церкви опасаются, что вскоре начнётся изъятие её храмов и передача их черногорским раскольникам. Новый закон даёт государству право отчуждать церковную собственность, которая была построена до 1918 года. «Ничто не препятствует передать эту собственность раскольникам, как это происходило на Украине», — подчеркнул митрополит Иларион.

Ранее Священный Синод Русской Православной Церкви призвал все Поместные Церкви выступить с поддержкой канонической Сербской Православной Церкви в Черногории.

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