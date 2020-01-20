Русская линия
Сводка новостей от 20 января 2020

Антиохийский Патриархат намерен продолжать поиски похищенных в Алеппо архипастырей
В связи с публикацией в СМИ сообщений о том, что владыки могли быть убиты в 2016 году, Церковь опубликовала специальное заявление…

Похищенные в Алеппо митрополиты«В течение двух последних месяцев в ряде СМИ появилось множество тревожных сообщений и заявлений о судьбе двух архипастырей — Булоса (Павла) Язиджи и Мар Григория Юханны Ибрагима, которые были похищены 22 апреля 2013 года в сельской местности на западе от Алеппо», — говорится в заявлении, текст которого публикует Благовест-инфо.

В документе указывается, что Антиохийский Патриархат и Сиро-православный Патриархат Антиохии «внимательно отслеживают эти сообщения, которые никак не связаны с нашими неустанными усилиями и предприятиями, направленными на поиски двух пропавших митрополитов». «Мы полны решимости не оставлять этих усилий, пока не выясним их местонахождение и их судьбу», — заявляют в Антиохийской Православной Церкви.

В этой связи в Антиохийском Патриархате обратили внимание, что не могут «ни подтвердить, ни опровергнуть достоверность этих сообщений, а также иных утверждений, которые мы получаем из различных источников ежедневно».

«Выражая нашу искреннюю благодарность всем отдельным лицам и организациям, которые обеспокоены судьбой архиереев, и, в особенности, тем, кто предпринимает шаги с целью пролить свет на их положение, мы просим всех молиться за обоих иерархах и также просим всех тех, кто может помочь нам в наших официальных действиях, направленных на завершение этого гуманитарного дела, связываться с Церковью посредством официальных каналов», — говорится в заявлении.

Русская линия

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Антиохийский Патриархат намерен продолжать поиски похищенных в Алеппо архипастырей
В связи с публикацией в СМИ сообщений о том, что владыки могли быть убиты в 2016 году, Церковь опубликовала специальное заявление...

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