Посол по особым поручениям МИД РФ и член Центрального совета РВИО и Скобелевского комитета награждён «за большой личный вклад в проекты РВИО»…

14 января 2020 года, в праздник Обрезания Господня и Старого Нового года, в Москве состоялась церемония награждения Почётным знаком Российского военно-исторического общества посола по особым поручениям МИД РФ, члена Центрального совета РВИО и Скобелевского комитета Владимира Чурова.

Бывший глава ЦИК России, активно поддерживающий целый ряд общественных инициатив, был награждён «за большой личный вклад в осуществление задач, стоящих перед РВИО». Почётный знак Общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество» и удостоверение к нему вручил советник председателя РВИО Ростислав Мединский.

В церемонии награждения также приняли участие исполнительный директор РВИО Александр Барков, научный директор РВИО Михаил Мягков, почетный член РВИО, референт заместителя Министра обороны РФ генерал Александр Кирилин, руководительница аппарата РВИО Ирина Меньшова.

Почётный знак представляет собой два исторических свитка, расположенных в виде креста, олицетворяющих труд военного историка, и с расходящимися из углов креста пятью золотистыми неравными полированными лучами-штралами в форме звезды, для которых используется настоящее золочение. В центральной части — изображение эмблемы РВИО (рисунок византийского герба). На оборотной стороне знака — рельефная надпись по кругу: в верхней части — «ПОЧЕТНЫЙ ЗНАК РВИО», в нижней части нанесен порядковый номер.

История Почетного знака уходит в начало прошлого века, когда существовало Императорское Русское военно-историческое общество, члены его имели свои отличительные жетоны и знаки двух степеней: серебряный и золотой, ношение которых регламентировалось особым положением, специально прописанным в уставе Общества.

Следуя богатым традициям создания и ношения отличительных и почетных знаков, принятым в России, РВИО установило строгий регламент, согласно которому такие знаки будут вручаться с удостоверением, в торжественной обстановке, придавать своему владельцу регламентированный статус и положение в структуре Общества.

Знак выдается как действующим членам Общества, так и не состоящим в нём людям.

«Русская линия» от души поздравляет Владимира Чурова с этой наградой.

Русская линия