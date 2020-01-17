В Германии запущена процедура, необходимая для «освобождения от норм регулирования» «Северного потока-1» и «Северного потока-2»…

Российский «Газпром» в лице своих дочерних компаний Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG подал заявки немецкому регулятору — Федеральному агентству по сетям – о выводе газпроводов «Северный поток» и недостроенного «Северного потока — 2» из-под действия Газовой директивы Третьего энергопакета Евросоюза, изменения к которой вступили в силу 23 мая 2019 года. Это следует из делопроизводства одной из палат немецкого агентства, сообщает «Немецкая волна».

Процедура, необходимая для «освобождения от норм регулирования», была 10 января запущена в отношении Nord Stream 2 AG и 23 декабря минувшего года — применительно к Nord Stream AG.

Как следовало из обнародованного 12 декабря Федеральным агентством по сетям порядка действий, заявки и сопутствующая документация должны были быть получены им до 13 января.

В документах указывается, что полный вывод из-под правил директивы возможен лишь для трубопроводов, строительство которых завершено до 23 мая 2019 года.

Свое решение регулятор, как ожидается, примет до 24 мая.

«Как государство-член ЕС, на территории которого находится первый пункт присоединения („Северного потока-1“ и „Северного потока-2“ к газотранспортной системе Евросоюза. — Ред.), Германия имеет право принимать соответствующее решение после проведения консультаций со всеми государствами-членами ЕС», — пояснили в Еврокомиссии.

Согласно действующему в Евросоюзе с 2009 года законодательству (Третий энергопакет), газопроводы на территории ЕС должны принадлежать не тем, кто добывает и продает газ, а независимым компаниям. Они также должны быть доступными любым поставщикам, что сделано якобы для либерализации газового рынка и предотвращения монополизма. Тем не менее, газ в Европу, кроме России, по указанным газопроводам больше никто не поставляет, а ограничения продолжают действовать.

Более того, весной минувшего года это правило было распространено на морские газопроводы, идущие из третьих стран на территорию Евросоюза. Изменения в Газовую директиву (часть Третьего энергопакета) вступили в силу 23 мая 2019 года. На тот момент строился только один газопровод, подпадающий под новое правило: «Северный поток-2». Так что фактически директива менялась именно из-за этого проекта и была направлена именно против России.

Впрочем, когда в конце прошлого года Германия переносила новые нормы ЕС в своё законодательство, правящие партии убрали формулировку, в которой говорилось о 23 мая, и таким образом немцы могут сделать исключения из норм не только для «Северного потока-1», но и для «Северного потока-2».

Своё беспокойство по этому поводу уже высказали чиновники ЕС, которые недовольным действиями Берлина. Однако, судя по настрою канцлерин Германии Ангелы Меркель, активно вступившейся в защиту «Северного потока-2», немецкое правительство намерено добиться того, чтобы использовать все мощности двух российско-германских газопроводов.

Русская линия