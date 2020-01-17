Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий заявил, что Санкт-Петербург по-прежнему испытывает недостаток в православных храмах, но строительство новых идёт с большими трудностями. Об этом архипастырь заявил на встрече с настоятелями строящихся храмов, которая прошла в Санкт-Петербургской митрополии, сообщает Интерфакс.

«В Санкт-Петербурге существует дефицит храмов в жилых микрорайонах. На сотни тысяч жителей в некоторых случаях приходится два-три храма. Епархия старается исправить эту ситуацию, мы обращаемся в правительство города с просьбами о выделении участков. С трудностями, часто в неподходящих для нас местах, не тех параметров, мы их получаем, но начинаются новые мытарства, о которых вам хорошо известно», — отметил владыка.

Митрополит Варсонофий подчеркнул, что возведение храмов осложняется законодательством, ограничивающим срок строительства 10 годами.

«В Санкт-Петербурге возводится 29 храмов, большинство из них — в начальной стадии строительства. Есть приходы, которые, получив землю, поставили временные храмы, но к строительству основного пока не приступили. Хотел бы обратить внимание, что законодательство не даёт нам возможности долго раскачиваться: если в течение десяти лет на выделенном участке не начнутся работы, он будет возвращён городу», — указал архипастырь.

Владыка Варсонофий призвал священников «реально оценивать свои силы, способности и возможности», принимаясь за строительство храмов.

Согласно данным 2018 года, в Санкт-Петербурге без учета монастырей насчитывается 345 храмов, где совершаются богослужения. Кроме того, строятся 27 храмов, 15 из которых уже имеют 60-процентную степень готовности. Ещё 12 земельных участков выделены под строительство храмов в 2018 году. В городе на каждый храм приходится 4 тысячи человек, что является одним из самых плохих показателей в стране.

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