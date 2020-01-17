Русская линия
Сводка новостей от 17 января 2020

Портретом адмирала Александра Колчака украсили жилой комплекс в Воронеже
Создание масштабного граффити белого адмирала и известного полярного исследователя заняло 1,5 месяца…

Граффити адмирала Колчака в ВоронежеПортрет адмирала Александра Колчака, который, помимо своего участия в Белом движении, широко известен своими полярными экспедициями и исследованиями Арктики, появились на стене одного из домов жилого комплекса «Адмирал» в Воронеже. Заказчиком масштабного граффити выступила компания-застройщик. Фотографии уличного искусства опубликовали в соцсетях, сообщает Riavrn.Ru.

Как рассказал автор граффити Андрей Попов, портрет Колчака в качестве символического изображения выбрали потому, что он один из самых известных адмиралов. Рассматривался ещё вариант с одним из создателей Российского военно-морского флота генерал-адмиралом Федором Апраксиным, но его отклонили.

«На работу ушло около полутора месяцев. Заказ для меня сложный, так как большая высота стены — примерно 5,5 м. Плюс работать пришлось по кирпичной поверхности, потратил много времени и сил», — поделился Андрей Попов.

Также возле парковки жилого комплекса есть граффити с современным военным кораблём «Адмирал Чабаненко».

Александр Колчак — русский военный и политический деятель, ученый-океанограф, полярный исследователь, флотоводец, вошедший в историю как руководитель Белого движения в годы Гражданской войны в России.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Митрополит Санкт-Петербургский Варсонофий: В Санкт-Петербурге наблюдается сильная нехватка храмов, но строительство новых идёт очень непросто
Глава Санкт-Петербургской митрополии провёл встречу с настоятелями строящихся храмов...

В Твери появилась площадь святого благоверного князя Михаила Тверского
Соответствующее решение приняли депутаты Тверской гордумы и глава Твери Алексей Огоньков...

Портретом адмирала Александра Колчака украсили жилой комплекс в Воронеже
Создание масштабного граффити белого адмирала и известного полярного исследователя заняло 1,5 месяца...

Митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий: Если будут настаивать на этом беззаконии, я, как митрополит, скажу — долой беззаконную власть!
В Черногории не утихают массовые акции протеста из-за антицерковного закона — тысячи черногорцев требуют отозвать принятый закон...

Немцы готовятся вывести «Северные потоки» из-под действия ограничений ЕС
В Германии запущена процедура, необходимая для «освобождения от норм регулирования» «Северного потока-1» и «Северного потока-2»...

Этот день в Русской истории
Сегодня, в праздник Собора 70-ти апостолов, мы вспоминаем русскую писательницу и общественную деятельницу Е.Р.Дашкову...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика