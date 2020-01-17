Портрет адмирала Александра Колчака, который, помимо своего участия в Белом движении, широко известен своими полярными экспедициями и исследованиями Арктики, появились на стене одного из домов жилого комплекса «Адмирал» в Воронеже. Заказчиком масштабного граффити выступила компания-застройщик. Фотографии уличного искусства опубликовали в соцсетях, сообщает Riavrn.Ru.

Как рассказал автор граффити Андрей Попов, портрет Колчака в качестве символического изображения выбрали потому, что он один из самых известных адмиралов. Рассматривался ещё вариант с одним из создателей Российского военно-морского флота генерал-адмиралом Федором Апраксиным, но его отклонили.

«На работу ушло около полутора месяцев. Заказ для меня сложный, так как большая высота стены — примерно 5,5 м. Плюс работать пришлось по кирпичной поверхности, потратил много времени и сил», — поделился Андрей Попов.

Также возле парковки жилого комплекса есть граффити с современным военным кораблём «Адмирал Чабаненко».

Александр Колчак — русский военный и политический деятель, ученый-океанограф, полярный исследователь, флотоводец, вошедший в историю как руководитель Белого движения в годы Гражданской войны в России.

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